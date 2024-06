Heiße-Tipps von den Radexperten aus dem Raum Augsburg

In Augsburg und der Region startet der Fahrradsommer. Was neu ist und immer noch gut, das wissen die Fachhändler vor Ort und geben aktuelle Tipps.

Leicht geht's leichter: E-Bike-Innovationen beim Gehl Rad-Center

Der Trend ist klar: In Sachen E-Bike-Technik geht die Entwicklung nach unten – aber nur, was das Gewicht betrifft. Max Gehl, Inhaber des Gehl Rad-Centers in der Lise-Meitner-Straße 6 im Augsburger Gewerbegebiet Kobelweg erklärt: „Dank leichterer Motoren und leistungsfähiger Akkus kommen viele aktuelle Modelle nun auf 18 bis 21 Kilogramm – bisher waren 24 bis 30 Kilogramm die Regel.“

Da sind beispielsweise die SX-Motoren von Bosch, die bei KTM, Bulls sowie Flyer Verwendung finden. Mit minimalem Gewicht und geringstmöglichem Trittwiderstand genießen sportliche Fahrerinnen und Fahrer ein natürliches Fahrgefühl und elektronische Unterstützung, wann immer sie nötig ist. Aufgrund des verringerten Trittwiderstandes und des leichten Gewichts kann auch oberhalb der Unterstützungsgrenze von 25 km/h sportlich und effektiv gefahren werden. Die nötige Energie für den Motor mit 55 Nm liefert ein leistungsstarker, aber kompakter 400-Wh-Akku, der bei Bedarf durch einen Range Extender – also eine Art Power Bank fürs E-Bike – erweitert werden kann.

Keine 20 Kilogramm bringt das Bulls Sonic AM SX 1 auf die Waage. Dafür bekommt man ganz viel Fahrrad. Foto: Andreas Schäfer

Simplon, der High-Performance-Hersteller aus Österreich, sorgt mit den TQ-Motoren für ein natürliches Fahrgefühl und ist damit der perfekte Begleiter für alle, die eigentlich mittels der eigenen Muskelkraft vorankommen wollen, aber leichte Unterstützung schätzen – am Berg darf es dann auch mal etwas mehr sein. Alle elektronischen Komponenten sind formschön in das Fahrrad integriert, sodass sie glatt übersehen werden könnten. Der Antrieb ist kaum zu hören, der Energiekick dafür deutlich zu spüren. Mit einem Gesamtgewicht von nur 1,85 Kilogramm sorgen die TQ-Motoren für ein erstaunlich leichtes Gesamtgewicht. Der 360-Wh-Akku ermöglicht auch längere Touren, ein Range Extender sorgt für zusätzliche 160-Wh-Power.

Mit einem Vorurteil kann Gehl aufräumen: „Viele denken, dass eine geringere Motorleistung nicht ausreichend ist. Allerdings: Aufgrund des leichteren Gewichts fährt man viel mehr ohne jegliche elektrische Unterstützung – und wenn man sie braucht, ist sie für Steigungen in unserer Region mit zehn bis zwölf Prozent vollkommen ausreichend“, erklärt Gehl.

Für alle, die sich selbst überzeugen wollen, hat er ein Angebot: Vom Gehl Rad-Center in der Lise-Meitner-Straße bis zur Kobelkirche in Neusäß sind es rund drei Kilometer, davon geht es einen guten Kilometer mit durchschnittlich zehn Prozent Steigung nach oben. Auf der Strecke kann man optimal testen, ob man sich von der „neuen Leichtigkeit“ überzeugen lässt. „Und bisher war noch jeder überzeugt“, sagt Fahrrad-Experte Gehl.

Energiegeladen: Florea E-Mobility in Königsbrunn

Auf 500 Quadratmetern werden bei Florea E-Mobility in der Guldenstraße 31 a in Königsbrunn E-Bikes von Qualitätsherstellern wie Hercules, Stevens, Velo de Ville, Diamant, Focus oder Trek präsentiert.

Nicht nur die Auswahl an hochwertigen Elektrorädern ist groß, auch in Sachen Zubehör ist man in der Guldenstraße an der richtigen Adresse: Egal ob Helm oder Handyhalterung, Gepäckträger oder Getränkeflasche – nach fachkundiger Beratung findet hier jeder das passende Teil.

Auch wer sich für Fahrrad-Leasing interessiert, findet hier kompetente Ansprechpartner. Ob Jobrad oder Bikeleasing, Eurorad oder Business Bike – die Königsbrunner E-Bike-Experten arbeiten mit insgesamt zwölf und damit allen namhaften Anbietern zusammen.

Bei Leasingkäufen hat sich das Team von Florea E-Mobility etwas ganz Besonderes ausgedacht: Wer einen Leasing-Vertrag unterschreibt, erhält einen Helm und ein Fahrradtaschen-Set gratis dazu!

Pfundmeir: Die Radexperten aus Friedberg

Ob man auf der Suche nach einem Mountainbike oder E-Bike ist, einem City-Bike oder passendem Zubehör: Bei einer Auswahl aus rund 750 Rädern, die im Showraum von Zweirad Pfundmeir in der Ludwigstraße 38, im Herzen Friedbergs zur Auswahl stehen, hat man freie Wahl.

„Als kompetenter Fahrradhändler liegt uns sehr viel daran, für unsere Kundinnen und Kunden das richtige Fahrrad zu finden. Der Zweck bestimmt hier die Wahl des richtigen Fahrrads“, so Inhaber Werner Pfundmeir.

Eine individuelle Beratung vereinfacht nicht nur die Entscheidung, sondern sorgt auch langfristig dafür, dass man mit dem neuen Fahrrad zufrieden ist. „Deshalb legen wir großen Wert auf Qualität, Markenprodukte, Kompetenz und erstklassigen Service“, betont Pfundmeir. Neben Top-Marken KTM, Bulls, Giant, Pegasus, Hercules, Velo de Ville oder Zemo findet man bei Pfundmeir auch Top-Zubehör vom Anhänger bis zum Schloss.

Radexperten Seng: Hier rollen die Rabatte

Liebe Fahrradenthusiasten und solche, die es werden wollen, aufgepasst! In der Welt des Radsports schlagen die Radexperten Seng mit einer spektakulären Aktion zu, die jeden Fahrradliebhaber begeistern wird. Mit einer einmaligen 30-Prozent-Rabatt-Aktion auf eine Vielzahl von Fahrrädern, vieler bekannter Marken und Modelle, kommt man dem Traum vom perfekten Fahrrad so nah wie nie zuvor.

Doch das ist noch längst nicht alles. Bei Radexperten Seng wird auch Service großgeschrieben. Mit einem Rundum-Service, der Reparatur und Wartung umfasst, bleiben keine Wünsche offen – die erstklassigen Mechaniker sorgen dafür, dass jedes Fahrrad in bestem Zustand bleibt und kleine wie große Probleme schnell behoben werden.

Bei den Radexperten Seng in der Bergiusstraße 1 in Augsburg-Göggingen kann man beim Lager-Abverkauf richtige Schnäppchen machen. Foto: Seng

Für diejenigen, die Flexibilität schätzen, bieten die Radexperten Seng attraktive Leasing-Angebote sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen an. So wird der Umstieg auf ein neues Fahrrad einfach und unkompliziert möglich. Auch an die Finanzierungsmöglichkeiten wurde gedacht. Mit maßgeschneiderten Leasing-Angeboten kann sich jeder sein Wunschrad leisten. Doch damit nicht genug. Ein breites Sortiment an Fahrradzubehör rundet das Angebot ab. Von Helmen über stylishe Klingeln bis hin zu leistungsstarken Lichtern – hier findet jeder das passende Zubehör, um das Rad perfekt auszustatten.

Die 30-Prozent-Rabatt-Aktion ist zeitlich begrenzt und die besten Modelle sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Deshalb heißt es jetzt, schnell zu handeln. Ein Besuch bei den Radexperten Seng lohnt sich in jeder Hinsicht.

„Also, worauf warten Sie noch? Schwingen Sie sich aufs Rad, erleben Sie die Vorteile der aktuellen Aktion und genießen Sie den exzellenten Service von den Radexperten Seng. Ihr neues Fahrrad wartet nur darauf, mit Ihnen durchzustarten!“, so die Radexperten Seng.

Hörmann Reisen bietet den besonderen Rad-Urlaub

Unterwegs sein, neue Orte erkunden und dabei fit bleiben – diese Kombination bieten Wander- oder Radreisen. In diesem Sommer können Interessierte mit dem renommierten Reiseveranstalter Hörmann Reisen diese besondere Art von Urlaub entdecken.

Alle Rad- oder Wanderreisen punkten mit örtlichen, erfahrenen Guides, optimalen Routen und den besten Zeiten für die jeweilige Tour. Während der gesamten Reise werden Urlauber von einer qualifizierten Hörmann-Reiseleitung betreut und verbringen die Tage in exklusiven Hörmann-Gruppen mit maximal 27 Personen. Bei Rad-Reisen stehen vor allem die Freude am Radeln, Erlebnis und Spaß mit dem eigenen Fahrrad im Vordergrund. Jeder kann teilnehmen, unabhängig von Alter und Fitness, egal ob Fahrradprofi oder „Sonntags-Fahrer“. Jeder kann seinem Können und seiner körperlichen Kondition entsprechend radeln und das Tempo individuell bestimmen, sodass jeder Tag mit einem guten Gefühl und schönen Erinnerungen endet.

Bei der Radreise „Inseln der Nordsee“ mit Hörmann Reisen geht es unter anderem nach Sylt. Foto: Foto: pkazmierczak, stock.adobe.com

Eine besondere Empfehlung von Hörmann Reisen ist die sechstägige Radreise „Inseln der Nordsee“. Weite Landschaftszüge, kleine Wege und eine abwechslungsreiche Natur machen die deutsche Nordseeküste zu einem Paradies für Radfahrer. Mit dem 5-Sterne-Fernreisebus der Luxus Class samt Reiseleitung und Bordservice geht es am 31. August nach Dagebüll, das am Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer liegt. In den folgenden Tagen stehen genussvolle Radausflüge auf die Inseln Amrum, Föhr, Sylt sowie Hallig Hooge auf dem Programm.

Alles neu: Die Radwelt Reim in Bobingen

Noch mehr Service, noch mehr Ausstellungsfläche, noch mehr Qualität oder – kurz gesagt – noch mehr Reim gibt es jetzt in der Radwelt Reim in der Königsbrunner Straße 1 in Bobingen.

Seit der Wiedereröffnung im Mai dieses Jahres, weiß die Radwelt Reim noch mehr zu überzeugen. Die großzügigen Verkaufsräume, in denen die aktuellen 2024er-Modelle präsentiert werden, sind mit einer größeren Reimeria-Catering-Area neu gestaltetet. Vergrößert wurde die Werkstatt, die nun über sieben Arbeitsplätze verfügt, um Reparaturen noch schneller durchführen zu können.

Im Mai 2024 feierte die Radwelt Reim ihre Wiedereröffnung. Foto: Stefan Winterstetter

Auf der Galerie kamen Präsentationsflächen hinzu und die Gravel Bike- und Kinderradstudios erstrahlen in neuem Glanz. Ein Reim-Highlight bleibt die eigene Fahrradwaschanlage und natürlich gibt es weiterhin tolle Leasingangebote aller gängigen Anbieter. Und die Kundinnen und Kunden können sich auf viele neue Marken wie zum Beispiel Scott, Advanced, Falter und weitere freuen.