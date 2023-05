Sicher in den Urlaub

ANZEIGE

Das Wohnmobil für die Reise nicht überladen

Alle und alles an Bord: Zur Urlaubsvorbereitung im Wohnmobil gehört dabei aber auch, nur so viel mitzunehmen, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.

Wer mit dem Wohnmobil in Urlaub will, muss an so manches denken - und meist soll vieles mit. Dabei darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Artikel anhören Shape