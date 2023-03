Wildunfall

Augen auf und runter vom Gas!

Glück gehabt: Dieses Reh ist nochmals heil davon gekommen. In den nächsten Wochen ist im Straßenverkehr vermehrt Vorsicht geboten.

In wenigen Tagen werden die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt. In der Dämmerung ist auf dem Weg zur Arbeit Hochsaison für Wildunfälle. Was jetzt zu tun ist, erfahren Sie hier.

Von Peter Löschinger