1KOMMA5°: Lokales Handwerk im Einklang mit dem Energiemarkt der Zukunft.

Überschwemmungen, Dürren und andere Wetterextreme mit verheerenden Auswirkungen – die Folgen der Klimaerwärmung sind bereits jetzt allgegenwärtig.

Das beweist auch das große Unwetter im vergangenen Jahr, das tiefe Kerben in Autos, Rollläden und dem Gedächtnis der Menschen hinterließ. Umso wichtiger ist es, das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu erfüllen.

Diese Mission verfolgt auch das Unternehmen 1KOMMA5° – wie der Name bereits verrät. Doch wie ist das umsetzbar? Damit beschäftigt sich Johannes Rieger, Geschäftsführer des Standortes Augsburg. Er bietet seinen Kundinnen und Kunden nicht nur eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Stromspeicher und Wallbox, sondern auch das notwendige Paket für den Energiemarkt der Zukunft bestehend aus einem intelligenten Stromzähler (Smart Meter), dem Energiemanagementsystem „Heartbeat“ sowie dem dynamischen Stromtarif „Dynamic Pulse“. Und hinter der Vernetzung der einzelnen Komponenten mit dem Energiemarkt verbirgt sich die eigentliche Magie des Unternehmens. In der Software, die im „Heartbeat“ steckt. „Unser Heartbeat agiert wie der Dirigent im Haushalt. Er erkennt 24 Stunden im Voraus, wie das Wetter wird, wann man also wie viel Energie aus Sonne und Wind gewinnt.

Johannes Rieger, der Geschäftsführer von 1KOMMA5° Augsburg mit dem Herzstück des Unternehmens in der Hand, dem Energiemanager „Heartbeat“. Foto: Lena Brandner

Außerdem lernt er, wann im Haus Strom verbraucht wird“, erklärt Johannes Rieger. Mit diesen Werten und dem dynamischen Stromtarif kann die Energie genau dann bezogen werden, wenn sie am günstigsten ist. Beispielsweise in der Nacht. Dann lädt der Energiemanager das Elektroauto oder speist den günstigen Strom aus dem Netz in den hauseigenen Stromspeicher ein. „So kann man eine Energieersparnis von bis zu 40 Prozent erreichen und die Wärmepumpe bis zu 50 Prozent günstiger betreiben“, so Rieger. Den eigenen Energieverbrauch und den Energiemanager hat man dabei in der Heartbeat App immer im Blick.

So bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden immer den günstigsten und saubersten Strom. 1KOMMA5° Augsburg, selbst ein Meisterbetrieb, setzt auf lokales Handwerk und enge Partnerschaften mit namhaften Herstellern. Der wichtigste Schritt ist aber die intelligente Vernetzung zwischen allen Systemen. Und genau das macht das Unternehmen zu einem wichtigen Ansprechpartner für Besitzer von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und mehr in der Region Augsburg. Über den Energiemarkt der Zukunft informiert das Unternehmen bei seinen regelmäßig stattfindenden Info-Events in ihrem Büro in Neusäß.