Der Baustoff-Fachhändler Wölpert mit weiterem Standort

Flexibel, zuverlässig und freundlich – drei Schlagworte, die sich die Theodor Wölpert GmbH & Co. KG seit ihrer Gründung im Jahr 1934 auf die Fahne geschrieben hat. An ihrem neuen Standort in der Siemensstraße 6 in Jettingen-Scheppach, direkt neben den Outlets gelegen, möchte der Baustoff-Fachhändler diesem Versprechen nun ihren Kunden gegenüber gerecht werden.

Seit über 80 Jahren verhilft der Baustoff-Fachhändler, der mit insgesamt 19 Standorten in Süddeutschland vertreten ist, Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Bauen, Renovieren und Sanieren zu einmaligen Resultaten. Egal, ob Arbeiten am Dach anstehen, das Haus eine neue Fassade braucht oder der Garten eine moderne Umgestaltung verträgt – das vielfältige Sortiment des Baustoffspezialisten rund um Rohbau, Tiefbau, Holzbau, Fliesen, Bedachung, Fassade, Innenausbau, Trockenbau und Stein ist mit Leidenschaft und reichlich Erfahrung ausgesucht und wartet mit dem passenden Material und Werkzeug auf.

Effiziente Lösungen

Während sich bisher eine Belieferung von Kunden aus der Augsburger Region von der „Wölpert“-Zentrale Neu-Ulm aus eher ungünstig gestaltete, ist dies durch die zentrale Lage der neuen Niederlassung in Jettingen-Scheppach an der A8 kein Problem mehr. Seit dem 1. September erwartet Profis und Heimwerker dort neben reichlich Baumaterial – Wölpert bedient jegliches Spektrum, jeder Handwerker kommt hier auf seine Kosten – eine individuelle Beratung. Ein Team geschulter Fachberater um Niederlassungsleiter Peter Kölle hilft bei Fragen zu Material, Zubehör und Menge und unterstützt Kunden vor Ort bei ihren Bauvorhaben mit effizienten Produkt- und Problemlösungen. Von Montag bis Freitag durchgehend von 6.30 bis 17 Uhr ist die neue „Wölpert“- Niederlassung für Interessierte geöffnet.

Highlights zur Neueröffnung

Um die Neueröffnung gebührend zu feiern, sind in der kommenden Woche einige Highlights geplant: Am Montag, 18. Oktober, wird der „Kirchweih“-Montag gefeiert – ab 14 Uhr gibt es der Tradition gemäß Speisen und Getränke für Besucher und die Belegschaft umsonst. Spareribs, knusprige Hähnchen und saftige Haxen kann man sich am Mittwoch, 20. Oktober, von 11 bis 15 Uhr for free schmecken lassen. Am Freitag, 22. Oktober, winkt zum Abschluss ein Weißwurst-Frühstück mit allem, was dazugehört. „Wer die Gelegenheit nutzen möchte, unsere Niederlassung einmal zu besuchen, ist an diesen Tagen herzlich dazu eingeladen“, so Niederlassungsleiter Peter Kölle.

Niederlassungsleiter Peter Kölle (Mitte) mit seinem Team am neuen Standort in Jettingen-Scheppach. Foto: Anna Michallik

Mitarbeiter gesucht

„Außerdem sind wir auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern mit Baustoffhandelerfahrung – wir freuen uns also über Bewerbungen“, fügt er an. Mit seinem Team, das momentan aus acht zuverlässigen Mitarbeitern besteht, freut er sich auf die anstehenden Tage und eine gute Zusammenarbeit am neuen „Wölpert“-Standort.

Eröffnungsaktionen

In der Woche vom 18. bis 22. Oktober bietet „Wölpert“ verschiedene Aktionen an:

• 30 Prozent auf alle HaWe- Werkzeuge

● 10 Prozent auf alle Baumit-Putze und -Farben

• 20 Prozent auf OSB-Platten

• und noch vieles mehr

Adresse und Kontakt

Siemensstraße 6

89343 Jettingen-Scheppach

Tel. (082 25) 62 39 60