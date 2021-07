Die offene Wohnküche richtig planen

Dunstabzugshauben sind bei Küchen integriert im Wohnbereich unerlässlich

Großzügige Grundrisse für Eigenheime liegen im Trend. Die Zahl der Trennwände wird reduziert, ehemalige Funktionsbereiche verschmelzen miteinander. Eine große und offene Wohnküche steht für viel Bewegungsfreiheit und Wohnen auf hohem Niveau. Wer den Koch-, Ess- und Wohnbereich zusammenlegt, sollte unbedingt einen leistungsfähigen Dunstabzug einplanen. Denn sonst breiten sich die Essensgerüche im ganzen Haus aus.

Bisher waren Dunstabzüge oft mit Einschränkungen verbunden. Entweder brauchten sie als Abluftvariante eine Rohrleitung nach draußen, konnten in der Umluftvariante nicht alle Gerüche eliminieren oder sie waren einfach zu laut, zu groß oder zu wartungsintensiv. Die gute Nachricht für Eigenheimbesitzer: Es gibt eine Alternative, mit der sich alle Nachteile herkömmlicher Dunstabzüge vermeiden lassen: Die sogenannten Plasmafilter arbeiteten mit Hochspannungskammern, in denen die Abluft sehr gründlich, leise und wartungsarm gereinigt und dann in die Küche zurückgeleitet wird.

Plasmafilter als Luftreiniger

Die nachrüstbaren Systeme lassen sich in nahezu jeden Dunstabzug integrieren und verbessern die Raumluft auch bei stark riechenden Speisen sehr deutlich. Angenehmer Nebeneffekt: Da auch Bakterien, Viren und allergieauslösende Pollen in den Hochspannungskammern einfach verschwinden, sind die Plasmafilter auch als Luftreiniger einzusetzen und erleichtern beispielsweise Allergikern das Leben im Eigenheim.

Text: txn/oH