Die Spezialisten für Investment- und Gewerbe-Immobilien der Stadtsparkasse Augsburg

Wenn es um Immobilien geht, sind meist große Summen im Spiel. Deshalb sind vertrauenswürdige Berater:innen wie von der Stadtsparkasse hier besonders wichtig.

Als Marktführer der Region unterstützt das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg bei Allem rund um Immobilien. Dabei profitieren Kund:innen nicht nur von langjähriger Expertise und einem umfangreichen Netzwerk.

Die beiden Makler Norbert Bill und Simon del Rosso sind für die Investment- und Gewerbe-Immobilien des ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg zuständig. Im Interview verraten die beiden Experten, weshalb sie für jedes Anliegen eine Lösung haben.

Warum die Stadtsparkasse?

Warum sollten sich Interessent:innen von Investment- und Gewerbe-Immobilien an das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg wenden?

Simon del Rosso: Herr Bill und ich sind auf eben diesen Bereich spezialisiert, den wir in genauester Abstimmung auf unsere Kund:innen entwickelt haben. Dabei bieten wir in unserem „Rundumsorglos Service“ die unterschiedlichsten Dienstleistungen an, um individuelle Investment- und Gewerbe-Objekte bestmöglich betreuen zu können. Unser Fokus liegt hier auf Verkäufer und Käufer:in, sowie Vermieter:in und Mieter:in. Das Ziel ist dann natürlich, alle Interessen dieser vier Seiten zu vereinen, sodass zum Schluss jede:r vollständig zufrieden ist.

Welche Vorteile bietet das Netzwerk von Investment- und Gewerbe-Immobilien der Stadtsparkasse?

Norbert Bill: Mit unserem hohen Marktanteil, sowie unserer fünfstelligen Zahl an Gewerbekund:innen ist die Erfolgschance äußerst groß, dass wir in unserem Netzwerk zu jedem Objekt sofort die passende Gegenseite ausfindig machen. Sprich: Haben Sie etwas zu vermieten, haben wir in unserem Kundenklientel meist den oder die richtige:n Mieter:in parat. Das gleiche gilt für den Kauf, beziehungsweise Verkauf von Investment- und Gewerbe-Immobilien in Augsburg und Umgebung.

Zudem kennen wir die Wünsche unserer Kund:innen und wissen in vielen Fällen bereits vorab, wer aus unserem breiten Netzwerk Interesse an einem Objekt haben könnte. Auch wenn es sich nicht um den Standort Augsburg handelt, bearbeiten wir in Vernetzung mit anderen bundesweiten Sparkassen die Anfrage entsprechend. Somit lohnt es sich auf jeden Fall, uns zu kontaktieren – egal welcher der vier Seiten man angehört – da wir die passende Lösung meist schon parat haben. Melden Sie sich einfach, wir freuen uns!

Was bietet die Stadtsparkasse an?

Welche Dienstleistungen bieten Sie in diesem Rundumsorglos Service an?

del Rosso: Egal ob es sich um kleine, einzelne Gewerbebüros oder um größere Produktionsstätten im Millionenbereich handelt, die Wünsche unserer Kund:innen stehen im Vordergrund. Gleichzeitig steuern wir zu den verschiedenen Themen, wie Wertermittlung und mögliche Restaurierungen, unsere langjährige Expertise bei. Wurde sich auf einen Weg geeinigt, kümmern wir uns anschließend um die Vermarktung des Objektes, die Besichtigungen und sonstige Aufgaben. Wir beraten alle Parteien bestmöglich und individuell.

Unterstützen Sie also auch bei der Suche nach der passenden Investment- oder Gewerbeimmobilie in Augsburg?

Bill: Auf jeden Fall! Als Mieter:in oder Käufer:in kann man schnell von zu vielen Angeboten und Informationen überfordert sein. Wir helfen, das passende Objekt ganz nach den persönlichen Wünschen ausfindig zu machen. Je nach Vorgabe forschen wir dann in unserem Netzwerk nach, ob gerade ein passendes Angebot auf dem Markt ist – während sich die Interessent:innen um nichts kümmern müssen.

