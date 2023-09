Firmengruppe Lebedew aus Donauwörth baut für die Zukunft

Es liest sich wie ein modernes Märchen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber die Geschichte spielt nicht in den USA, sondern im schwäbischen Donauwörth. Es ist die Geschichte der Self-made-Familie Lebedew. 125 Mitarbeiter hat die Firmengruppe heute. Vor exakt 25 Jahren hätte sich dies Nikolai Lebedew nicht träumen lassen.

„Er hat den Grundstock gelegt“, freute sich Sohn Victor Lebedew, als die Firmengruppe mit Sitz in Riedlingen nun ihr 25jähriges Jubiläum feierte. Victor Lebedew hat die Haustechnik-Firma zu dem entwickelt, was sie heute ist: ein aus Nordschwaben nicht mehr wegzudenkendes Wirtschaftsunternehmen. „Wir freuen uns, dass sich die Firma Lebedew so prächtig entwickelt, hat“, lobte denn auch bei der Jubiläumsfeier Landrat Stefan Rößle. Und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré fügte vor 300 Gästen an: „Darauf dürfen sie stolz sein.“

Die Zentrale der Lebedew-Firmengruppe in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth-Riedlingen. Foto: Helmut Bissinger

Lebedew erinnert an die Anfänge

Victor Lebedew erinnerte an die Anfänge in einer Wohnung in der Berger Allee in Donauwörth. Zunächst war die Haustechnik ein Standbein, dann kamen Hotels (inzwischen sind es zehn im In- und Ausland) und schließlich der Wohnungsbau. Das Motto des Unternehmens: „Andere bauen Luftschlösser, wir bauen die Zukunft.“

Ein erfolgreiches Standbein: der Hotelbereich. In Donauwörth betreibt Lebedew beispielsweise das Stadthotel in Riedlingen. Es ist eines von zehn Hotels der Firmengruppe. Foto: Helmut Bissinger

Victor Lebedew nutzte die Jubiläumsfeier, um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken, aber auch den Verbundpartnern, seiner Bank sowie den Verantwortlichen bei den Behörden. „Wir haben gemeinsam immer Lösungen gefunden“, sagte Lebedew. In den Mittelpunkt rückte Vater Nikolai Lebedew, der Firmengründer, einen Mann der ersten Stunde: Artur Sabelfeld ist seit 25 Jahren Mitarbeiter des Unternehmens. Eine Betriebstreue, die entsprechend gewürdigt wurde.

120 Wohnungen hat Lebedew in den letzten Jahren gebaut. Im Moment ist dieser Trend abgeflacht. So will sich die „Lebedew-Mannschaft“ in naher Zukunft nun verstärkt den Anforderungen widmen, die energetisches Bauen mit sich bringt.

