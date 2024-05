Für Outdoor-Glücksgefühle bei Herdelt in Gersthofen

Das Outdoor-Fachgeschäft Herdelt in Gersthofen bietet seit 20 Jahren Gartenmöbel, Grills und vieles mehr. Auch Pizza-Öfen und Zubehör vom Top-Herstellern kann man hier kaufen.

Zu den beliebtesten sommerlichen Aktivitäten Deutschlands zählt grillen. Wer sich dafür bestens ausstatten will, der ist bei Monika und Stefan Herdelt in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen richtig. Und das seit 20 Jahren.

Hier findet man eine der größten Abteilungen Bayerns fürs Grillen, mit mehr als 100 verschiedenen Geräten und Systemen bekannter Marken und in allen Preisklassen. Darunter gibt es auch viele mit modernster Technik, etwa solche, die über das Handy zu bedienen sind, wenn sie ins WLAN eingebunden sind. So kann man ganz bequem von unterwegs den Gargrad seines Grillguts checken.

20. Geburtstag feiern Monika und Stefan Herdelt heuer mit ihrem Fachgeschäft in Gersthofen. Foto: Brigitte Fregin

Beliebt sind Feuerplatten oder die aus Spanien kommenden Planchas. „Sie eignen sich bestens für die fettarme Zubereitung von Gemüse, Fleisch und Fisch“, erklärt Stefan Herdelt. Ein großer Vorteil der Planchas sei die simple Reinigung – ganz einfach per Thermoschock-Technik und kaltem Wasser. Immer gefragter sind auch Pizza-Öfen. Auch leckere Grillgewürze und -Soßen kann man bei Herdelt kaufen und Grillseminare besuchen. „Sie sind meist schnell ausgebucht“, ist die Erfahrung von Stefan Herdelt. „Restplätze gibt es noch für ein spezielles Seminar für Fisch und Meeresfrüchte“, erklärt der Experte. Termine findet man auf der Homepage von Herdelt.

Outdoorküchen und Gartenmöbel in Gersthofen kaufen

In großer Auswahl sind außerdem Outdoorküchen in den verschiedensten Ausführungen bei Herdelt im Sortiment. Auf Wunsch werden sie ganz individuell zusammengestellt und gefertigt, maßgenau. Der Geschäftsinhaber, seine Frau und sein Team nehmen sich dabei viel Ruhe und Zeit für die in-dividuelle, fachkundige Beratung.

Beliebt sind Feuerplatten, Planchas und Pizzaöfen, die es bei Herdelt in großer Auswahl gibt. Foto: Brigitte Fregin

Doch das beliebte Fachgeschäft bietet auf den über 2000 Quadratmetern auch

mehr als 100 Gartenmöbelgruppen,

Süddeutschlands wohl größte Ausstellung von Strandkörben mit mehr als 60 Stück,

Sonnenschirme in unterschiedlichen Größen,

Leuchten, Kissen, Decken und vieles mehr.

Auch leckere Grillgewürze und -soßen kann man hier kaufen. Foto: Brigitte Fregin

Dabei findet man in allen Bereichen attraktive Aktions-Angebote und Schnäppchen. Und wenn man sein Glück im grünen Wohnzimmer gleich genießen will, ist vieles aus dem großen Sortiment sofort zum Mitnehmen auf Lager oder wird auf Wunsch kurzfristig nach Hause geliefert.