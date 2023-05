Outdoor-Träume mit Kemmler

Wer seinen Außenbereich neu- oder umgestalten möchte, ist bei den Profis in Diedorf richtig.

Outdoor liegt im Trend. Beispielsweise im Freizeitbereich. Apropos: Freizeit. Die verbringt man doch am liebsten im eigenen Außenbereich. Ob auf dem Balkon oder der Terrasse – jetzt ist die Zeit, dem eigenen Freiluftzuhause einen neuen Look zu verpassen. Was dafür am besten geeignet ist, wissen die Profis von Kemmler Baustoffe aus Diedorf.

„Angesagt sind derzeit zwei Zentimeter dicke KeramikFliesen. Das Feinsteinzeug vereint viele Vorteile“, sagt Manuel Mock, Verkaufsleiter Fliesen bei Kemmler. So sind die einzigartigen Platten pflegeleicht, langlebig sowie zeitlos – und mit ihrer Haptik optimal für den Außenbereich geeignet. „Aufgrund ihres Durchmessers muss schon viel passieren, damit sie einen sichtbaren Schaden davontragen“, sagt Mock mit einem Schmunzeln. Der große Vorteil gegenüber Natursteinplatten ist neben der Robustheit auch die Säureempfindlichkeit. „Wem beim Grillen die Soße runterfällt, muss sich keine Sorgen machen, dass die Flüssigkeit in das Material zieht – denn es ist säureunempfindlich und kinderleicht zu reinigen.

So viele Möglichkeiten – so viel Service

In allen Größen erhältlich: Die Fliesen aus Feinsteinzeug wissen in sämtlichen Varianten zu überzeugen. Foto: Pia Simon, Kemmler Baustoffe)

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dank der Kemmler-Auswahl nahezu grenzenlos. „Wir führen von der Größe 60 auf 60 Zentimeter bis zu 120-auf-120-Platten alles – dazu kommen rund 90 verschiedene Optiken“, berichtet Mock. Gemeinsam mit seinem Team berät er leidenschaftlich rund um das Thema Outdoor-Keramik. So stehen die Profis nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um das Äußere geht, sondern auch bei technischen Details. „Gerade bei der Verlegeart muss einiges berücksichtigt werden“, weiß Mock. Je nachdem, ob es um Terrasse, Balkon, Poolumrandung oder Wegeführung geht, kann das variieren. Fest verklebt, auf Stelzlagern, auf Split oder mit Drainage-Beton – die Expertinnen und Experten, wissen, worauf es jeweils ankommt. Das gilt natürlich auch für sämtliches Zubehör, das für die Realisierung des Outdoor-Traums nötig ist. „Auf das Technik-Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie sich verlassen“, betont Mock zum Schluss.