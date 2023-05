Was kostet ein Terrassendach?

Die Profis von Linara wissen: Viele Faktoren beeinflussen den Preis.

Terrassendächer werden immer beliebter. Preislich gibt es aber große Unterschiede. „Je nach individuellen Voraussetzungen und Wünschen kann das stark variieren“, weiß Philipp Hieber, Niederlassungsleiter von Linara Augsburg. Er erklärt, worauf man beim Kauf und der Planung achten muss.

Das Material

„Es gibt günstige Kunststoffvarianten, die allerdings ihre Schwächen in Qualität und Langlebigkeit haben. Diesbezüglich sollte man auf Aluminium- oder Holz/Aluminium-Ausführungen setzen. Die Variante mit Holz ist am kostenintensivsten“, sagt Hieber.

Die Baugröße

Logisch! Umso größer das Terrassendach, desto höher ist der Preis. Allerdings sinkt der Quadratmeterpreis bei steigender Größe. Bei jedem Terrassendach sollte die Schneelast für den jeweiligen Standort ermittelt werden. Das kann in Bayern sehr stark variieren. Mit der Schneelast wird ermittelt, welche statischen Anforderungen an das Terrassendach gestellt werden. Bei einer hohen Schneelast wird entsprechend mehr Material benötigt, um die statischen Anforderungen zu erfüllen.

Die Bauweise

Hier ist der Preisfaktor weniger die Bauart, also ob Flachdach, Satteldach, Pultdach oder sonstige Ausführung. Viel mehr ist entscheidend, ob das Terrassendach an das Haus angebunden werden kann oder freistehend sein muss. „Freistehende Ausführungen sind grundsätzlich kostenintensiver, da hier mehr Material für die Standfestigkeit benötigt wird. Viele Terrassendächer werden zusätzlich mit einer Markise ausgestattet, um sich vor der Sonneneinstrahlung perfekt zu schützen. Darüber hinaus gibt es weitere Zubehörthemen wie senkrechte Verglasungen, Steuerung, Heizstrahler, Beleuchtung und mehr, die alle den Preis beeinflussen“, gibt Hieber zu bedenken.

Die Montage

Neben der Komplexität des Terrassendachs kommt es insbesondere darauf an, wie zugänglich die Baustelle ist und ob zusätzliche Geräte wie ein Kran erforderlich sind. „Neben Terrassendach samt Montage kommen weitere Kosten durch Nebengewerke dazu“, erklärt Hieber. Für die Terrassendachstützen werden Punktfundamente benötigt. Sollten feste oder bewegliche Seitenverglasungen dazukommen, werden zusätzlich Streifenfundamente erforderlich. Ebenso Elektroarbeiten sowie Arbeiten am Terrassenbelag sind beim Gesamtpreis zu berücksichtigen. „Lassen Sie sich deshalb vorab von uns beraten. So vermeiden Sie unliebsame Überraschungen und erhalten Ihre Wunschüberdachungen aus einer Hand“, rät der Profi zum Schluss.

Über Linara Augsburg

Linara Augsburg mit Sitz in Bobingen ist 100-prozentige Tochter von Solarlux. Der Hersteller individueller Terrassendächer und Wintergärten ist ein Familienunternehmen. Seit über 35 Jahren überzeugt dieses durch höchste Qualitätsansprüche mit hochwertigen Materialien und zertifizierten Produkten. Mit dieser Qualität und Sicherheit im Rücken sowie seinen regional ansässigen Mitarbeitern vor Ort realisiert Linara neue Wohnträume aus Glas in Augsburg und Umgebung.