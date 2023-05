„Wir feiern den Sommer – feiern Sie mit uns!“

Bei Stefan Herdelt gibt es alles fürs Outdoor-Paradies. Immer wieder attraktive Aktionen und tolle Sonderpreise.

Ein Ort im Grünen zum Träumen, der natürlichen Sonnen-, Wind- und Witterungsschutz bietet und in dem man sogar bei Nieselregen an der frischen Luft sein kann – das ist der Strandkorb. Wer diesen Komfort genießen will, der muss nicht Urlaub an der Nord- oder Ostsee machen, sondern kann sich in den eigenen Garten, auf den Balkon oder die Terrasse so ein dekoratives und zugleich praktisches Stück stellen.

„Doch beim Kauf sollte man zum Fachhandel gehen, sich kompetent beraten lassen und nicht einfach online oder aus der Zeitung bestellen“, rät Stefan Herdelt. Er ist Spezialist für Strandkörbe mit viel Erfahrung. „Wir bieten hier Süddeutschlands größte Strandkorbausstellung mit über 60 Modellen“, erklärt der Inhaber des Fachgeschäfts in Gersthofen. „Viele von ihnen sind sofort verfügbar, auch attraktive Sonderangebote. Man kann sie gleich mitnehmen oder von uns liefern lassen“, beschreibt Herdelt. „Oder aber wir stellen ihn mit Ihnen nach Ihren Wünschen individuell zusammen und Sie erhalten in drei bis vier Wochen Ihren persönlichen Strandkorb!“

Eine riesen Auswahl an Strandkörben ist jedoch nur ein Bereich im großen Sortiment von Herdelt: In dem über 2000 Quadratmeter großen Fachgeschäft gibt es alles für das Outdoor-Paradies: über 100 Grills, mehr als 80 Gartenmöbelgruppen, Sonnenschirme, Outdoorküchen, Leuchten, Kissen, Decken und vieles mehr.

Schautage und Grill-Events

Moderne Pizzaöfen wie dieses Modell liegen im Trend. Foto: Brigitte Fregin

Dabei offeriert der Fachhändler nicht nur bei Strandkörben stets reduzierte Artikel, sondern in allen Bereichen des umfassenden Sortiments. Immer wieder lassen sich Herdelt und sein fachkundiges Team attraktive Aktionen einfallen. So werden beispielsweise regelmäßig Schautage mit Grillvorführungen veranstaltet. Es gibt auch Pakete zu Sonderpreisen oder mit Geschenken. „Aktuell bekommt man zu jedem Weber-Grill ,Genesis‘ den Drehspieß gratis als Zugabe“, erklärt Herdelt.

Unter den über 100 verschieden ausgestellten Grills bekannter Marken bietet Herdelt alles, vom einfachsten Kohlegrill bis zur hochwertigsten Outdoorküche. „Heuer sind Pizzaöfen ein riesiges Thema, nicht nur die Zubereitung der perfekten Pizza bei 500 Grad ist damit möglich, sondern auch die von Aufläufen, Lasagne, Braten und vor allem auch das Backen von Brot“, weiß der Fachmann. „Das ist alles voll im Trend!“

Wie man solche Geräte optimal nutzen kann, ist in einem Grillseminar von qualifizierten Top-Grillmeistern zu lernen, die bei Herdelt regelmäßig veranstaltet werden. „Sie können bei uns den ,Führerschein‘ für den Grill machen, in geselliger Runde mit tollen Tipps und Tricks vom Profi“, erläutert Herdelt. „Das dauert rund vier bis fünf Stunden. Getränke sind inclusive.“ Außerdem bekommt man auch leckere Soßen, Gewürze und Grillutensilien in dem Fachgeschäft. „Wir feiern hier also vielseitig immer wieder den Sommer – feiern Sie mit uns!“, lädt Herdelt ein.