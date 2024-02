Reinigung und Pflege von Terrassendächern und Glasfassaden

Wenn sich der Frühling mit seinen ersten Vorboten ankündigt, zieht es die Menschen wieder in den eigenen Garten, um ihn für die kommende Saison vorzubereiten. In der kalten Jahreszeit sammeln sich Laub, Dreck, Insekten und Vogelmist auf Terrassendächern, in Rinnen, Schienen und an Glaswänden, die nicht nur den Ausblick einschränken, sondern auch Funktionen wie den Wasserablauf beeinträchtigen und den Verschleiß von Abdichtungen beschleunigen. Auch setzen Nässe und extreme Temperaturen Rahmen und Dichtungen zu. Höchste Zeit für den Frühjahrsputz.

Für ein sauberes Dach

Vor der Säuberung des Terrassendachs sollte zunächst von einem Fachmann abgeklärt werden, ob die Dachkonstruktion betretbar ist. „Für eine Reinigung vom Boden oder einer stabilen Leiter aus können Nutzer Teleskopstangen mit Wischern oder spezielle Dachbürsten mit Teleskoparm nutzen und an einen Gartenschlauch anschließen. So entfernen sie Schmutz auf dem gesamten Dach, ohne es betreten zu müssen“, weiß Dennis Schneider, Geschäftsführer der Sunflex Aluminiumsysteme GmbH. In Dachrinnen und Abflussrohren sammeln sich oft Laub und Schmutz an, was den Abfluss des Regenwassers einschränken und zu unangenehmen Gerüchen führen kann. Daher sollte größerer Dreck zunächst händisch entfernt und die Rinne anschließend mit Wasser nachgespült werden.

Für glasklare Oberflächen

Glasoberflächen können im Nassverfahren mit einem weichen Schwamm oder Lappen gereinigt werden. „Dafür sind keine speziellen und teuren Reinigungsmittel nötig. Dem Wasser können handelsübliche Glasreiniger oder Spülmittel ohne scheuernde Bestandteile zugesetzt werden“, rät Schneider. Im Anschluss lohnt sich das Nachwischen mit einem Mikrofasertuch, um Wasserschlieren zu vermeiden und Glasflächen neuen Glanz zu verleihen.

Aluminiumoberflächen

Im Gegensatz zu Holz, das eine regelmäßige Pflege mit Lasuren oder Ölen erfordert, reicht bei Aluminiumoberflächen in der Regel ein weicher Lappen mit Spülmittel und Wasser aus, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Besonders beschichtete Aluminiumflächen zur dekorativen Veredelung, wie Eloxal- oder Pulverbeschichtungen, bedürfen einer Reinigung mit ausschließlich pH-neutralen Reinigern.

Beschläge und Dichtungen

Für eine besonders hohe Langlebigkeit von Glassystemen erfordern auch Beschläge und Dichtungen eine regelmäßige Pflege. „Dichtungsprofile sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und mit speziellen Dichtungspflegemitteln eingefettet werden. So behalten sie ihre Geschmeidigkeit und sind vor vorzeitiger Versprödung geschützt“, weiß Schneider. Darüber hinaus sollten Kunden auch alle Beschläge auf festen Sitz und Verschleiß kontrollieren und Schrauben und Scharniere gegebenenfalls nachziehen oder austauschen. Zur Vorbeugung von Verschleiß empfiehlt es sich, alle Gleitstellen und beweglichen Beschlagsteile nach der Reinigung leicht mit Beschlagsfett einzufetten. (pm)