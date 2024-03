Was jetzt im Garten zu tun ist

Im Frühling treibt’s (r)aus. Nicht nur die Pflanzen sprießen und knospen, auch Gartlerinnen und Gartler zieht es nach draußen. Denn da stehen zahlreiche Arbeiten an: Beete müssen gesäubert werden, der Rasen braucht seine erste Mahd, Hölzer vertragen einen Rückschnitt, Dünger kommt jetzt sehr gelegen und die ersten Pflanzen können ausgesät oder gepflanzt werden.

Gartengeräte müssen gewartet werden

Dafür braucht man funktionierendes Werkzeug. Wer also im Herbst nicht vorgesorgt hat, wartet seine Gartengeräte am besten jetzt vor dem ersten Einsatz: ölen, schleifen und elektrische Heckenschere, Rasenmäher und Co. auf Funktion prüfen. Auch Insektenschutz, Markise und Gartenmöbel vertragen eine Inspektion.

Hobbygärtnerinnen und -gärtner lassen es sich nicht nehmen, selbst Hand an ihre grüne Oase zu legen. Wer nicht mit einem grünen Daumen gesegnet ist, kann für alle Arbeiten, die jetzt anfallen, auch Profis beauftragen – für ein natürlich frisches Ergebnis. (mel)