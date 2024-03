Garten Reiter in Wertingen bietet alles für die grüne Oase

Der Frühling ist da! Frischgrünes Laub erfreut die Augen, alles treibt aus, es blüht und duftet. Wenn die Temperaturen jetzt steigen, dann verlegen viele voll Freude das Leben nach draußen in ihr grünes Wohnzimmer. Wer bei seiner Gestaltung Unterstützung benötigt, ist bei Garten Reiter in Wertingen in den besten Händen. Durch das Profiteam wird der Garten zur Wohlfühloase. Es legt sehr großen Wert auf Regionalität und eigene Produktion. So sind die Pflanzen an das heimische Klima und die Böden gewöhnt.

Obstbäume, Sträucher und Rosen aus Wertingen

„Bei uns gewachsen, von uns gepflegt und an Sie von uns übergeben“, erklärt Stefanie Reiter, Geschäftsführerin, und ihre Schwester Gabi Bschorr fügt hinzu: „Auf 13 Hektar wachsen bei uns Haus- und Obstbäume, Sträucher, Rosen und vieles mehr heran. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden machen wir einen Rundgang durch unsere Quartiere und suchen den perfekten Baum oder die passenden Pflanzen aus.“

Rundum-Service mit Baumschule, Gartenmarkt und Gartengestaltung

Ein weiterer Pluspunkt bei Reiter: Alles aus einer Hand! Baumschule, Gartenmarkt und -gestaltung arbeiten gemeinsam und können den Kundinnen und Kunden einen Rundum-Service bieten. Einen kleinen Vorgeschmack davon finden Interessierte auch auf Facebook oder Instagram. „Wir sind mit Leib und Seele Gärtner, Gestalter mit kreativen Ideen. Wir unterstützen Sie, dass auch aus Ihrem Garten, Ihrer Terrasse Ihr Lieblingsplatz wird“, erklärt Stefanie Reiter.

Ganz gleich, ob es um die Um- oder Neugestaltung sowie die Modernisierung von Gartenanlagen geht, ob es sich um Pflaster- oder Maueranlagen, Teichbau, Pflanzungen oder Gartenpflege handelt – das Team von Garten Reiter setzt – bereits seit 55 Jahren – alle Wünsche seiner Kundinnen und Kunden um, ganz nach dem Motto: Gärten zum Leben. (bif/kabr)

