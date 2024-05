Drei einfache Tipps gegen lästige Nacktschnecken im Garten

Sie gibt es in vielen Farben und Formen und sie stehen sinnbildlich für den Sommer: Tomaten sind beliebtes Garten- und Balkongemüse. Mit diesen Tipps gelingt der Anbau.

Mit Schaufel und Ästen

Naturnaher Garten: So bauen Sie einen Käferkeller

Im Haus will man sie nicht haben, im Garten können Käfer aber nützlich sein. So schaffen Sie einen Ort, an dem sich die Larven der Krabbeltiere entwickeln können.