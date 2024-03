Der Augsburger Allgemeine Shop hat Strandkörbe im Angebot

Wer noch Möbel für Balkon oder Garten braucht, kann im Augsburger Allgemeine Shop einen Strandkorb vom Hersteller deVries kaufen. Aktuell gibt es sogar Rabatt!

Wer jetzt schon an die warme Jahreszeit denkt, kann sich im Augsburger Allgemeine Shop mit Sitzgelegenheiten für den Garten ausstatten. Hier und da hat die Sonne uns heuer bereits glücklich gemacht. Viele haben die ersten frühlingshaften Tage bereits genutzt, um ihren Garten auf Vordermann zu bringen. Wem für entspannte Stunden im heimischen Garten oder auf dem Balkon noch die passenden Sitzgelegenheiten fehlen, der findet im Augsburger Allgemeine Shop eine große Auswahl hochwertiger Gartenmöbel.

Im Augsburger Allgemeine Shop den passenden Strandkorb finden

Ein besonderer Hingucker ist der Strandkorb „Düne Teak Shell“, mit dem man sich echtes Urlaubsfeeling nach Hause holt. Diesen gibt es in verschiedenen Designs, wie die folgende Bildergalerie zeigt.

Ein Muster des 2-Sitzer-Strandkorbs im Augsburg-Design finden Sie im Augsburger Allgemeine Kundencenter HEIMATWELT, Maximilianstraße 3, in Augsburg.

Details zum Strandkorb "Düne Teak Shell" von deVries

Während man es sich in dem 2-Sitzer bequem macht, kann einem der Wind nichts mehr anhaben, gut geschützt kann man auch schon die noch wechselhafte Jahreszeit draußen genießen. Massives Teak-Holz und ein edles PE-Geflecht verleihen dem Strandkorb eine helle und sommerlich freundliche Ausstrahlung. Die robusten Materialien machen ihn zu einem langlebigen und pflegeleichten Outdoor-Möbelstück.

Mit Fußstützen, die ausziehbar sind, sowie einer dicken Polsterung, einem Komplettset bestehend aus Rollen, Schutzhaube und einer luxuriösen Ausstattung ist dieser Volllieger besonders hochwertig. Dank integriertem Liftersystem kann die Rückenlehne flexibel und einfach verstellt werden, sodass man die perfekte Sitz- oder Liegeposition für sich findet.

Auch der Strandkorb "Single Düne Teak Shell" Macht in jedem Garten eine gute Figur. Er ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Foto: Simone Ahlers

Weitere Gartenmöbel: Single-Strandkorb, 2-Sitzer und ein Modell für den Hund

Nicht weniger komfortabel sind der Single-Strandkorb "Düne Teak Shell" und der 2,5-Sitzer „Schillig Teak“. Sogar Besitzer von Vierbeinern werden fündig: Es gibt auch einen Strandkorb für Hunde und Katzen. Weitere hochwertige Gartenmöbel wie Sitzbänke oder Gartensessel finden Sie ebenfalls im Augsburger Allgemeine Shop.

Mit dem 2,5-Sitzer Strandkorb „Schillig Teak“ verwandeln Sie Ihren Outdoor-Bereich in eine Urlaubsoase. Foto: Simone Ahlers

Der Strandkorb-Hersteller deVries setzt auf Qualität

Wer sich mit einem Strandkorb Urlaubsfeeling in den heimischen Garten holt, möchte daran lange Freude haben. Damit die Outdoormöbel nicht nur bequem sind, sondern auch Regen, Wind und Sonnenschein standhalten, müssen sie äußerst robust sein. Deshalb muss sowohl bei den Materialien als auch bei deren Verarbeitung auf höchste Qualität gesetzt werden.

Die Strandkörbe im Augsburger Allgemeine Shop stammen von der Firma Bene living GmbH. Diese bezieht ihre Waren unter anderem vom deutschen Hersteller deVries. Dieser gehört zu den erfahrensten Herstellern in diesem Segment. Um die höchsten Standards zu sichern, stellt deVries einen Großteil seiner Möbelstücke in den eigenen Produktionsstätten in Deternerlehe in Ostfriesland und im Ammerland her. Dort werden die hochwertigsten Modelle der Strandkorb-palette von Meisterhand gefertigt. In der hauseigenen Kissenmanufaktur werden die Textilien genäht.

Zudem betonen die Verantwortlichen von deVries, dass zu den Unternehmensrichtlinien ein verantwortungsvoller Umgang unter anderem auch mit Rohstoffen gehört. So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die hochwertigsten zur Verfügung stehenden Werkstoffe verarbeitet werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, arbeiten sie nur mit gleichgesinnten Partnern zusammen. Von diesen Ansprüchen profitieren Sie als Kunde. Denn was gibt es Besseres, als mit dem neuen Strandkorb einen langjährigen Lieblingsplatz gefunden zu haben?

Die Angebote im Augsburger Allgemeine Shop

Und das Beste: Sie als Leser der Augsburger Allgemeinen profitieren von attraktiven Leservorteilspreisen:

2-Sitzer-Strandkorb 1.999 Euro statt 2.199 Euro

Single- Strandkorb 1.599 Euro statt 1.699 Euro

1.599 Euro statt 2,5-Sitzer-Strandkorb 2.299 Euro

Zu jeder Bestellung eines Standkorbs im Augsburger Allgemeine Shop gibt es aktuell den Beistelltisch "Weston" im 2er-Set gratis dazu.

Bei Bestellung eines Strandkorbes – egal, ob Single-, 2-Sitzer- oder 2,5-Sitzer-Strandkorb – erhalten Sie noch bis zum 30. April 2024 (solange der Vorrat reicht) ein Set aus 2 Beistelltischen im Wert von 119 Euro gratis dazu. Die Lieferung ist inklusive.

Bestellung online unter augsburger-allgemeine.de/shop telefonisch unter 0821/7774444. (mit pm)