20 Jahre Herdelt: Alles fürs Glück draußen

Bei Herdelt in Gersthofen wird 20. Geburtstag gefeiert. Was alles bei dem Paradies für Gartenmöbel, Grills & Co. geboten ist, erfahren Sie hier.

Das Frühjahr kommt – und damit die Lust auf das genussvolle Leben auf Balkon und Terrasse. Alles, was man dafür braucht, bekommt man bei Stefan Herdelt in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen. Und das seit nunmehr 20 Jahren.

Große Hausmesse bei Herdelt in Gersthofen am 16. und 17. März 2024 von 10 bis 17 Uhr

„Das muss gefeiert werden!“, sagt der Geschäftsinhaber. Bei der großen Hausmesse am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März 2024, jeweils von 10 bis 17 Uhr, ist dazu eine gute Gelegenheit. Dann erwarten die Besucherinnen und Besucher in dem über 2000 Quadratmeter großen Fachgeschäft viele Attraktionen. Neben Aktionsangeboten beispielsweise auch inspirierende Grillvorführungen. Von bekannten Markenherstellern wie Ofyr, Traeger, Napoleon und Broil King kommen Grillspezialisten und zaubern an beiden Tagen leckere Häppchen zum Probieren. Farbenstarke Bilder der Künstlerin Ursula Roll aus Kissing sind zum Jubiläum ausgestellt und können bis Mitte April 2024 angeschaut werden.

Zünftiges Weißwurstfrühstück am Sonntag, 17. März 2024 von 11 bis 13 Uhr

In Zusammenarbeit mit der traditionsreichen Hofmetzgerei Zimmermann aus Gablingen, die bekannt ist aus dem Bayerischen Fernsehen aus der Sendung "Landfrauenküche", und Getränke Müller aus Langweid, wird am Sonntag, 17. März 2024, von 10 bis 17 Uhr zum 20. Geburtstag von Herdelt ein zünftiges Weißwurstfrühstück veranstaltet. Zum Aktionspreis von 4.50 Euro kann man es sich schmecken lassen.

Sonderangebote und Schnäppchen in allen Abteilungen bei Herdelt in Gersthofen

Auf über 2000 Quadratmetern bietet Herdelt in Gersthofen Gartenmöbel, Grills, Strandkörbe, Sonnenschirme und vieles mehr. Foto: Brigitte Fregin

Zur Hausmesse darf man sich auch auf Sonderangebote aus allen Abteilungen bei Herdelt freuen. Auf den über 2000 Quadratmetern gibt es

mehr als 100 Gartenmöbelgruppen,

Süddeutschlands größte Ausstellung von Strandkörben , nämlich mehr als 60 Stück

größte Ausstellung von , nämlich mehr als 60 Stück über 100 Grillgeräte und Grillsysteme bekannter Marken, wie Weber, Traeger oder Napoleon, für jeden Geschmack: Holzkohle, Gas oder Elektro

Auch Grillgewürze und -saucen bekommt man bei Herdelt. Foto: Brigitte Fregin

die passenden Grillgewürze, -saucen und -utensilien

Sonnenschirme in unterschiedlichen Größen,

Outdoorküchen in verschiedenen Preisklassen,

in verschiedenen Preisklassen, Leuchten, Kissen, Decken und vieles mehr.

Auch Grillseminare, die meist schnell ausgebucht sind, kann man bei Herdelt besuchen, nach dem Motto: "Eine Prise Theorie, etwas gemeinschaftliche Zubereitung ... ein Genuss!" "Neu haben wir da heuer auch ein spezielles Seminar für Fisch und Meeresfrüchte", erklärt der Experte. Termine findet man auf der Homepage von Herdelt unter www.strandkorb-garten.de

Trends bei Gartenmöbeln

Wohnlich wie im Innenbereich mit Wolloptik- und Haptik präsentieren sich die Polster und Kissen bei trendigen Gartenmöbeln. Trotzdem sind sie wetterfest. Foto: Brigitte Fregin

"Wohnlichkeit ist bei Outdoor-Möbeln im Trend", weiß Herdelt. "Stühle, Tische und Loungemöbel gleichen sich immer mehr denen für den Innenraum an." Die Stoffe zeigen sich in wolliger Optik und Haptik. "Trotzdem ist alles wetterfest", versichert Herdelt. "Auch wenn es viele gar nicht glauben wollen". Farblich sind Töne aus der Natur, wie steingrau, taupe oder beige gefragt.

Attraktives aus der Grill-Abteilung

Eine der größten Abteilungen in Bayern für Grillgeräte in allen Preisklassen bietet Herdelt. Mehr als 100 verschiedene Geräte hat er vor Ort, darunter auch viele mit modernster Technik, etwa welche die komplett über das Handy zu bedienen sind, wenn sie ins WLAN eingebunden sind. So kann man von unterwegs den Gargrad seines Grillguts überwachen.

Pizzaöfen gibt es bei Herdelt in den verschiedensten Ausführungen. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Foto: Brigitte Fregin

Großer Beliebtheit erfreuen sich Pizza-Öfen, Feuerplatten oder die aus Spanien kommenden Planchas. "Sie eignen sich bestens für die fettarme Zubereitung von Gemüse, Fleisch und Fisch", erläutert Herdelt. Aber auch anderes, wie Nudeln, lasse sich darauf gut machen. Das Spektrum sei nahezu endlos. Ein großer Vorteil der Planchas sei die simple Reinigung - ganz einfach per Thermoschock-Technik und kaltem Wasser. Zum 20. Geburtstag bietet Herdelt ein günstiges Jubiläumspaket von einem anderen Geburtstagskind, nämlich von der Firma Big-Green-Egg, die mit ihren besonderen Grillgeräten bereits seit 50 Jahren besteht.

Individuelle Outdoorküchen

Nicht nur Grills bietet Herdelt in großer Auswahl, sondern auch Outdoorküchen in den verschiedensten Ausführungen. Sie werden auf Wunsch auch ganz individuell zusammengestellt und gefertigt, maßgenau. So kann das Koch- und Grillvergnügen draußen beginnen. Wie in allen Bereichen nehmen sich der Geschäftsinhaber und sein Team für die individuelle, fachkundige Beratung viel Zeit und gehen in Ruhe auf alle Fragen ein. Dafür besuchen er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig Schulungen.

Mit Strandkörben fing alles bei Herdelt an

Darf es ein bisschen mehr Farbe sein? Bei Herdelt findet man auch bunte Strandkörbe. Süddeutschlands größte Strandkorbausstellung zeigt über 60 verschiedene Modelle. Foto: Brigitte Fregin

„Unser Angebot bei Strandkörben ist wirklich besonders groß. Über 60 verschiedene Modelle haben wir in der Ausstellung. Das ist wohl Süddeutschlands größte Auswahl“, erklärt Herdelt. Mit Strandkörben fing alles an. Einzelne Strandkörbe bot er zunächst ganz klein im City Center in Gersthofen bei Augsburg an. 2004 hat er dann seine GmbH gegründet und ein größeres Fachgeschäft in der Senefelderstraße in Gersthofen bezogen, wo er weiter wuchs. Seit 2016 ist Herdelt nun in seinem Neubau in den eigenen Räumlichkeiten in der Röntgenstraße 36 in Gersthofen zu finden. "Und hierher lohnt sich der weiteste Weg! Wir freuen uns auf Sie", lädt Herdelt ein.