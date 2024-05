Mit dem Pflegedienst Riederle in die Zukunft wachsen

Der Pflegedienst Riederle aus Thannhausen bietet ein großes Angebot an pflegerischen Leistungen – und sucht neue Mitarbeitende.

Wertschätzung, Zuverlässigkeit und Kompetenz – das sind die Grundprinzipien des Pflegediensts Riederle aus Thannhausen. Die Brüder Micha, Daniel und Joshua Riederle machen es sich gemeinsam mit ihrem Team zur Aufgabe, Menschen in ihren Bedürfnissen nach Fürsorge zu unterstützen. Der Pflegedienst Riederle aus Thannhausen ist ein Familienunternehmen. Im Oktober 2021 gründeten die drei aus Oberrohr stammenden Pflegeprofis in der Mühlstraße 9 einen ambulanten Pflegedienst, bereits kurz darauf wurde das Angebot mit einer Tagespflege erweitert. Mit der Eröffnung eines weiteren ambulanten Pflegedienstes im Gesundheitszentrum an der Hauptstraße 104 kann der Pflegedienst Riederle auch in Jettingen-Scheppach und Umgebung flexibel und bei kurzen Wegen eine effiziente und zeitnahe Pflege gewährleisten. Oberstes Ziel bei Riederle ist, Menschen zu ermöglichen, so lange wie es geht, in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu bleiben, ihre Lebensqualität zu verbessern und durch eine aktivierende Pflege Selbstständigkeit zu erhalten. Hier bietet sowohl die ambulante Pflege als auch die Tagespflege zahlreiche Möglichkeiten. Im Bereich der ambulanten Pflege kümmert sich das Team von Riederle beispielsweise um die Medikamentengabe und Wundversorgung sowie um Kompressionstherapien und die tägliche Unterstützung bei der Körperpflege. Die Tagespflege bietet den Pflegebedürftigen einen abwechslungsreichen Tagesablauf – hier ist kein Tag wie der andere. Ein vielseitiges Programm ermöglicht es den Menschen, Kontakte zu pflegen, gemeinsam zu essen und Beschäftigungsangebote, wie Gedächtnistraining oder Gymnastik, wahrzunehmen. Derzeit sind noch Kapazitäten für neue Patienten in der ambulanten Pflege und in der Tagespflege vorhanden.

Gymnastik, Gedächtnistraining, gesellschaftliches Beisammensein und vieles mehr: Das Programm in der Tagespflegeeinrichtung von Riederle ist abwechslungsreich. Foto: Pflegedienst Riederle

Pflegedienst Riederle sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Beim Pflegedienst Riederle ist klar, dass die Mitarbeiter der Erfolgsfaktor für das gesamte Unternehmen sind. Das derzeit rund 56-köpfige Team, bestehend aus motivierten und fachlich bestens geschulten Mitarbeitenden, versteht sich als Familie – Teamwork wird hier ganz groß geschrieben. Um das vielfältige Leistungsangebot für den stetig wachsenden Kundenstamm aufrechtzuerhalten, will der Betrieb weiter in die Zukunft wachsen. Aus diesem Grund werden neue, am Pflegeberuf Begeisterte gesucht, die das engagierte Team unterstützen wollen. Es sind Stellen als Pflegefachkraft, Pflegefachhelfer, Pflegehelfer und Quereinsteiger frei. Bei Riederle profitieren Mitarbeitende „in einem super Team mit tollem Betriebsklima“, so Pflegedienstleiter Micha Riederle, von zahlreichen Vorteilen: Sichere Arbeitsplätze, unter anderem mit guter Bezahlung, Weihnachtsgeld, vermögenswirksamen Leistungen, betrieblicher Altersvorsorge, Arbeitskleidung, familienorientierter Dienstplanung, Teamaktivitäten sowie Angeboten für berufliche Weiterentwicklung bieten neue Chancen. Langweile und Eintönigkeit? Fehlanzeige. Wer sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, erlebt jeden Tag etwas Neues, ist immer ganz nah dran am Menschen und hat einen Beruf mit Zukunftsperspektive.

Weitere Infos zu den Karrieremöglichkeiten bei Riederle gibt es online unter: https://pflegedienst-riederle.de/jobs/

Pflegedienst Riederle öffnet die Türen und informiert über Tagespflege und ambulante Pflege

Am Samstag, 11. Mai, öffnet der Pflegedienst Riederle in Thannhausen von 12 bis 16 Uhr die Türen und informiert über sein Leistungsangebot. Programm Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem ein Vortrag der Firma Medipro über die Anwendung von Defibrillatoren. Zudem informiert das Team von Riederle über ambulante Pflegeleistungen, Tagespflegeleistungen und deren Finanzierung. Auch die Kleinen kommen an diesem Tag nicht zu kurz. Auf dem Programm steht ein Malwettbewerb. Hierfür können die Kinder ein Bild von sich und ihren Großeltern malen, dieses sollte bis zum 9. Mai beim Pflegedienst Riederle eingehen. Unter den eingesendeten Bildern erhalten die ersten drei Plätze Familienkarten für den Augsburger Zoo (Eintrittskarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder). Für alle anderen gibt es einen Trostpreis. Gewinne erhalten nur diejenigen, die bei der Preisvergabe am Tag der offenen Türe anwesend sind. Zudem können sich die kleinen Besucher auf einer Hüpfburg und beim Torwandschießen auspowern und spielerisch lernen, wie man Verbände richtig anlegt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Weitere Infos zum Pflegedienst Riederle gibt es online unter: https://pflegedienst-riederle.de/