Atemberaubendes Glück: Spielbank Garmisch-Partenkirchen

In der Spielbank Garmisch-Partenkirchen wird der Traum vom Jackpot Realität: Bei guter Gesellschaft, leckeren Martinis und jeder Menge Spannung warten auf zwei Stockwerken die großen Gewinne.

Wer Lust hat, das eigene Glück wieder einmal herauszufordern – und dabei zwischen imposanten Treppen und glamourösen roten Teppichen einen galanten Abend zu verbringen – der ist in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen genau richtig. Das südlichste Casino Deutschlands führt sein Publikum auf rund 4.500 Quadratmetern in ein einzigartiges und spannendes Spielerlebnis.

Spielbank Garmisch-Partenkirchen: Glück gehabt!

Das moderne Ambiente mit knapp 160 Spielautomaten, französischen und amerikanischen Roulettetischen, Black Jack, Poker und diversen anderen Klassikern überzeugt – somit kann man sich ganz leicht in einer edlen Atmosphäre wiederfinden. Dabei sind unter den vielfältigen Spielautomaten im Automatensaal im Erdgeschoss auch zwei 3-D-Automaten geboten. Und eine weitere Besonderheit: Mit der Multirouletteanlage lässt es sich sogar digital am Spiel der Roulettetische teilnehmen. Apropos Elektronik: In der Spielbank Garmisch-Partenkirchen sind beim Bayern-Jackpot ausgewiesene Spielautomaten miteinander vernetzt. Damit bietet sich für jeden die Gelegenheit, ganz einfach Spitzengewinne zu erzielen.

Stilvolle Atmosphäre in der Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Die einzige Beschränkung: In der renommierten Spielbank lässt sich ein Abend der besonderen Art erst ab 21 Jahren erleben. Dabei trägt auch die Kleiderordnung an den Spieltischen im ersten Stock zu einer stilvollen Stimmung bei – ohne dabei das bayerisch geprägte Flair des Gebäudes zu vernachlässigen.

Gewinnspiel für die Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Und wer nun Lust verspürt, die Spielbank Garmisch-Partenkirchen wieder einmal zu besuchen, der sollte sein Glück bei unserem Gewinnspiel herausfordern: Verlost wird zweimal das Paket ‚ALL IN FOR TWO‘. So wird die Chance auf ein exklusives Wochenende in Garmisch-Partenkirchen mit dem Herzensmensch gesichert. Der Preis enthält nämlich nicht nur diverse Jetons, sondern auch ein Drei-Gänge-Menü sowie eine Übernachtung im Doppelzimmer des Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen. Für die Teilnahme einfach eine Mail mit dem Betreff „All in for two“ an Gewinnspiel.GAP@Spielbanken-Bayern.de schreiben. Viel Glück!

Foto: Spielbanken Bayern

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

