Der Aufsteiger kommt ins Vöhlinstadion

Türkgücü München steht derzeit auf Tabellenplatz vier

Wie wird der FV Illertissen die 7:2-Klatsche bei der SpVgg Bayreuth verkraften? Diese Frage müssen die Vöhlinstädter am kommenden, Samstag, 17. August, ab 14 Uhr, beantworten. Zu Gast ist am siebten Spieltag der Regionalliga Bayern der Aufsteiger Türkgücü München. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Defensive desolat

„Bodenlos, wie wir heute verteidigt haben. So kann man nicht auftreten“, war FVI-Trainer Marco Küntzel nach dem Abpfiff in Bayreuth außer sich. Seine Mannen hatten allein in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit vier Gegentore kassiert. Mit 7:2 war die Demütigung am Ende deftig. Damit stehen für den FVI nun zwei Siege und drei Niederlagen zu Buche, was den Abrutsch auf Tabellenplatz 14 und sechs Punkte auf dem Konto bedeutet.

Doppelt so viele Zähler kann der nächste Gegner Türkgücü München vorweisen. Der ambitionierte Verein hat in der abgelaufenen Saison den anvisierten Aufstieg in die Regionalliga Bayern souverän geschafft.

Den Kader, der allerdings nahezu komplett ausgetauscht wurde, hat Reiner Maurer übernommen. Der gebürtige Mindelheimer bringt in sein Traineramt Profifußball-Erfahrungen mit. Als Spieler lief er unter Werner Lorant für die Löwen auf. Nach seiner aktiven Karriere war er dann Zweitliga-Trainer des TSV 1860 München.

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen steht Türkgücü München auf dem vierten Platz der Tabelle. Der Aufsteiger fegte Aschaffenburg (3:1), den FC Memmingen (4:2) und zuletzt den FC Augsburg II mit 3:2 vom Platz. Lediglich gegen den TSV Buchbach (1:2) und VfR Garching (0:2) hatten die Münchner das Nachsehen.

Verletzte auf beiden Seiten

Bei der Spieleraufstellung muss Trainer Reiner Maurer verletzungsbedingt auf Abwehrspieler Michael Zant, den Mittelfeldakteur Kilian Fischer und Angreifer Marian Knecht verzichten.

Beim FV Illertissen fehlen am Samstag im Spielerkader weiterhin die Verletzten Sebastian Enderle und Sandro Caravetta. kek

Weitere Termine

7. Spieltag Samstag, 17. August FVI – TG München

8. Spieltag Samstag, 24. August, 14 Uhr VfB Eichstätt – FVI

9. Spieltag Samstag, 31. August, 14 Uhr FVI – TSV Aubstadt

10. Spieltag Samstag, 7. September, 14 Uhr Greuther Fürth II – FVI

11. Spieltag Samstag, 14. Sept., 14 Uhr FVI – Wacker Burghausen

12. Spieltag Samstag, 21. Sept., 14 Uhr TSV Rain/Lech – FVI

13. Spieltag Freitag, 27. September, 19 Uhr FVI – FC Schweinfurt 05

14. Spieltag Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr SV Heimstetten – FVI

15. Spieltag Samstag, 12. Oktober, 14 Uhr FVI – SV Schalding-Heining

16. Spieltag Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr Viktoria Aschaffenburg – FVI

17. Spieltag Samstag, 26. Oktober, 14 Uhr FVI – VfR Garching