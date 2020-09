Anzeige

Der Vergnügungspark am Plärrer wird erneut verlängert

Weil der Herbstplärrer 2020 wegen Corona nicht stattfindet, gibt es einen Vergnügungspark und den Sommer in der Stadt als Plärrer-Ersatz. Dieser wurde nun verlängert.

Von Julia Paul

Die Stadträte, Wirtschafts- und Ordnungsreferenten, Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Schaustellerverband sind sich einig: Was gut begonnen hat, sollte nicht so schnell aufhören. Das Fazit des Sommers in der Stadt ist durchaus positiv. Die Besucher freuen sich über ein Stückchen Normalität im Corona-Alltag, die Imbissbuden und Fahrgeschäfte sind für die Einnahmen, die ihnen in den vergangenen Monaten fehlten, dankbar. Deshalb wurde der Vergnügungspark auf dem Plärrergelände nun ein weiteres Mal verlängert.

Plärrer während Corona

Am gestrigen Freitag, 25. September, fiel um 12 Uhr wieder der Startschuss für die dritte Runde des Plärrer-Ersatzes. Dieser ist nun bis Sonntag, 27. September, sowie in der Woche darauf von Donnerstag, 1. Oktober, bis Sonntag, 4. Oktober, geöffnet. Dazu wurde er allerdings nach dem Motto „Neue Attraktionen, neue Geschäfte und neues Vergnügen!“ neu bestückt. Einige Schausteller reisen ab, andere bleiben. Das sorgt für Abwechslung und soll zu einem zweiten, dritten oder gar vierten Besuch des Vergnügungsparks verleiten. Über das genaue Angebot informiert der Augsburger Plärrer auf seiner Facebook-Seite.

Alle Besucher werden im eigenen Interesse gebeten, sich rücksichtsvoll und umsichtig zu verhalten sowie die Sicherheits- und Hygienevorschriften zu beachten.

Regeln auf dem Plärrergelände

Die Regeln für das Plärrergelände kurz zusammengefasst:

kurz zusammengefasst: Besucher müssen sich beim Zutritt registrieren.

Der Abstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten.

Vor, in und an Fahrgeschäften sowie Imbissbuden gilt die Maskenpflicht.

Der Ein- und Ausgang ist nur über die Langenmantelstraße möglich.

Man darf nur gegen den Uhrzeigersinn laufen.

Die Öffnungszeiten des Vergnügungsparks

Der Vergnügungspark auf dem Plärrergelände ist seit gestern nun wieder geöffnet:

Freitag von 12 bis 23.30 Uhr

Samstag von 10.30 bis 23.30 Uhr

Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr

und nächste Woche ab Donnerstag, 1. Oktober

