Anzeige

Details zum Aichacher Stadtfest und seinem Programm

Am Samstag, 3. August, von 17 bis 2 Uhr und am Sonntag, 4. August, von 10 bis 14 Uhr findet heuer das Aichacher Stadtfest statt.

weitere anzeigen weniger anzeigen

Livemusik, Tanzgruppen, eine Open-Air-Disco und ein Kinderprogramm gibt es am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, in Aichach. Das ist aber noch nicht alles...

Von Julia Paul

Stadtfest in Aichach: Wo, wann, was und wie?

Wo?

Tandlmarkt: Kinderprogramm und Tanzfläche mit DJs

Schlossplatz: Livemusik

Unterer und Oberer Stadtplatz, Josefsplatz: Gastronomie und Musikprogramm

Bauerntanzgasse: Mauerbacher Podium mit Kleinkunst und Musikkabarett

Wann?

Samstag, 3. August, 17 bis 2 Uhr

Sonntag, 4. August, 10 bis 14 Uhr

Was?

Livemusik, Disco, Kabarett, kulinarische Köstlichkeiten und allerlei Getränke gibt es beim Aichacher Stadtfest – dem Sommerevent für Aichach und Umgebung.

Wie lange?

Die Musik wird um 1 Uhr auf Hintergrundlautstärke reduziert. Sperrstunde im Außenbereich ist um 2 Uhr, in den Gaststätten im Festgelände um 3 Uhr.

Wie viel?

Der Eintritt zum Stadtfest ist kostenfrei.

Beim Stadtfest – dem Sommerevent für Aichach und Umgebung – verwöhnen über 60 Vereine und Gastronomen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie allerlei Getränken. Außerdem wird die Kreisstadt zu einer großen Musikbühne.

Los geht es um 18 Uhr mit der Trommlergruppe Tam-koba am Unteren Stadtplatz. Um 19 Uhr zeigt die Aichacher Tanzschule Kinder-, Standard- und Lateintänze. Im Anschluss ist FENZL & Band mit dem neuen Programm „Mit scharfem Zett“ zu hören. Michael Fenzl, der Ex-Kontrabassist von „Django 3000“, bietet damit eine mitreißende Live-Performance auf eine für ihn typische, ungekünstelte Art. Ab 21.30 Uhr übernimmt dann DJ Heiner das musikalische Regiment am Unteren Stadtplatz.

Partystimmung am Samstagabend

Derweil rockt die Partyband S.O.S die Bühne am Rathaus. Seit 15 Jahren sorgen sie mit beliebten Party-Klassikern und aktuellen Songs für gute Stimmung. Die sechs Profimusiker haben in Aichach ab 20 Uhr zusammen Spaß am Musizieren – und das überträgt sich aufs Publikum.

Anders geht es währenddessen in der Bauerntanzgasse zu. Dort ist das Mauerbacher Podium aufgebaut und bietet eine bewährte Mischung aus Kleinkunst und Livemusik. Auch am Josefsplatz am Oberen Tor wird es etwas aus den Vorjahren Bekanntes geben: Auf der Boandlbräu-Bühne spielt ab 18 Uhr die Blaskapelle Oberhausen und ab 22 Uhr gibt es Rockmusik mit der JJ Blues Band.

Ein Feuerwerk an Emotionen beim Stadtfest in Aichach

Am Schlossplatz und am Tandlmarkt bleibt es ebenso beim Konzept der Vorjahre: Auf der m-eins-Bühne ist wieder einmal Münchens Party-Act „Gerry & Gary“ zu Gast. Seit 18 Jahren musizieren die beiden Frontsänger mit ihrer Band „USED Underwear“. Mit einem Feuerwerk an Emotionen nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise. Zündstoff dafür liefern Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten Musikgeschichte sowie Hits aus den Charts.

Um 23 Uhr übernimmt DJ Tues die Unterhaltung mit einem Mix aus 90ern, 2000ern und Charts. Am Tandlmarkt baut Company Event und View Lounge wieder einen Shisha-Bereich mit über 100 Sitzplätzen und eine Tanzfläche auf. Drei Discjockeys wollen die Besucher dort zum Tanzen bringen.

Auch für die Kleinen ist einiges geboten: So findet ab 17 Uhr am Tandlmarkt ein buntes Kinderprogramm mit Ballonmodellieren, Kinderschminken und Babyflug statt. Außerdem gibt es dort eine Bungeetrampolin-Anlage, das Schokozügle und das beliebte Wasserballbecken.

Beim Frühschoppen in den Sonntag starten

Damit ist zwar der erste Tag des Stadtfestes, nicht aber die Veranstaltung selbst zu Ende. Am Sonntag kann man es gemütlich beim Kabarettfrühshoppen von 10 bis 12 Uhr am Oberen Stadtplatz ausklingen lassen. Der Dingolfinger Kabarettist Stefan Otto steht seit fast 15 Jahren auf der Bühne – heuer auch auf der in Aichach. Sein neuestes Werk ist zugleich das Programm: „Ois dabei – Glanzstücke incl. Kraut & Ruam!“ So dürfen Ottos Erlebnis mit dem Alleskönner Thermomix sowie „Der Bus vom Hofer“ auf keinen Fall fehlen.

Mittlerweile kennt er sich auch mit Junggesellenabschieden und Schwiegervätern bestens aus, sodass ihm der Stoff für neue Lieder wohl nicht ausgeht. Er setzt auf Alltägliches, in dem sich der eine oder andere vielleicht wiedererkennt. Seine Spezialitäten sind umgeschriebene Lieder, die er geschickt in lustige und mitreißende Medley verpackt. Mit Gitarre, Keyboard und seiner Fuß-Rhythmusmaschine bringt er das Publikum mit fetzigen wie ruhigen Songs zum Mitklatschen, Ablachen und Zuhören.

Dazu gibt es Weißwürste und Bier von der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach. Und auch am Oberen Tor beim Boandlbräu klingt der Sonntag ab 10 Uhr gemütlich mit Blasmusik der Paartal-Musikanten zum Weißwurst-Frühschoppen aus.

Das Comeback: FENZL & Band in Aichach

Mit der Single „Dea ma wos ma woin!“ startete der Ex-Django 3000-Kontrabassist Michael Unfried Fenzl 2018 sein neues Soloprojekt. Er setzte den Titel des Songs in die Tat um: Der Rosenheimer macht, was er will. Er zeigt sich mit dem Genre Indie-Rock auf der Bühne.

Am Samstag, 3. August, ist er mit seiner Band und dem neuen Programm „Mit scharfem Zett“ in Aichach.

Das Programm zum Wochenende: Das ist geboten

Bühnenprogramm am Samstag, 3. August

Oberer Stadtplatz

Ab 20 Uhr: Rock und aktuelle Hits von der Partyband S.O.S auf der Bühne am Rathaus

Schlossplatz

Ab 20 Uhr: Musik von M1 mit Gerry & Gary, Münchens Top Act in Sachen Partybands

Ab 23 Uhr: DJ Tues legt einen Mix aus 90er, 2000er und Charts für Jung und Alt auf

Tandlmarkt

Company Events und View Lounge präsentieren eine Tanzfläche mit DJs, Bars und Shisha-Bereich

Unterer Stadtplatz

18 Uhr: Auftritt der Trommlergruppe Tam-koba

19 Uhr: Vorführung der Aichacher Tanzschule: Kindertänze, Standard und Latein

19.45 Uhr: FENZL und seine Band präsentieren ihr neues Programm „Mit scharfem Zett“

21.30 Uhr: Unterhaltung mit dem DJ Heiner

Bauerntanzgasse

Mauerbacher Podium mit Kleinkunst und Livemusik

Josefsplatz vor dem Oberen Tor

Ab 18 Uhr: Boandlbräu-Bühne mit der Blaskapelle Oberhausen

Ab 22 Uhr: Rock der JJ Blues Band

Kinderprogramm am Tandlmarkt

Wasserballbecken

Ballonmodellieren

Kinderschminken

Bungeetrampolin

Schokozügle

Babyflug

Kugelbahn

Bühnenprogramm am Sonntag, 4. August

Oberer Stadtplatz

10 Uhr: Kabarettfrühschoppen mit dem Dingolfinger Kabarettisten Stefan Otto und seinem Programm „Ois dabei – Glanzstücke incl. Kraut & Ruam!“. Dazu gibt es Weißwürste und Bier von der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach. Der Eintritt ist frei.

Josefsplatz vor dem Oberen Tor

Ab 10 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen beim Boandlbräu

Die Teilnehmer vom Stadtfest auf einen Blick

Berabecka Boandl Bräu

Gasthof Specht

Imbiss & SüßwarenbetriebAndres Widmann

Landbäckerei Ihle GmbH

Hamai Restaurant

Burschenverein Ecknach

TSV Aichach – Handball-Abteilung

Kgl. priv. FSG Aichach

Café Central

Aichacher Nachrichten

Schmidt’s Imbiss

Brauerei Kühbach

SC Griesbeckerzell

Kenn i Di

Café Koch

Altstadt Döner

Hüttenzauber

Phong-luu Asiabistro

Restaurant Poseidon

Benedikt Dünzl

Pizza-Bar

Schneeballengenuss Reinhardt

Tanzschule Aichach

Winterholler-Feger’s Süßwaren

Landmetzgerei Weisenhorn GmbH

Bowle Oase

Ballone

Angel-Event

Studio Standup

Kinderhaus der Lebenshilfe

View Lounge

Sun Rice Schokozügle

No Limits Jumping

SG Mauerbach und Canada

Angel-Event

Pizzeria „Storcheneck“

Sielenbacher Steckerlfisch

Sport Burkhard

Desi Zaika

Ferber´s im Klingerstadl

L’angolino Trattoria Pizzeria

Café Dahoam

Zartherb

Kraus

Barbetrieb Pietzsch & Kanzler GbR

Cafeteria „Am Stadion“

Paartalia Aichach

SRG Ostschwaben

VfL Ecknach

Ristorante Taormina Aichach

Chaiwalla

m-eins

Hinterhof Bräu

Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg e.V.

Crazykartoffel

Eiscafé Milano

Bodega Tio Pepe Bar Tapas

Sperrungen, Parken und Sicherheit

Sperrungen:

Am Samstag ist die gesamte Innenstadt ab 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zum Auf- und Abbauen erhalten die Standteilnehmer bei der Anmeldung im Info-Büro eine Einfahrtsgenehmigung. Am Sonntag halten die Einschränkungen von 9 bis 15 Uhr an.

Parken:

Grüner Parkplatz in der Martinstraße

Tiefgarage am alten Friedhof in der Martinstraße (die ganze Nacht geöffnet)

Alter Verkehrsübungsplatz in der Schulstraße

Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße

Freibadparkplatz in der Franz-Beck-Straße

Sicherheit:

Das BRK ist während des Stadtfestes wieder im Rathaus stationiert und die Polizei ist zusammen mit der Security vor Ort auf dem Festgelände.

Die Stadtverwaltung Aichach weist darauf hin, dass am Samstag, 3. August, wieder ein Sicherheitsdienst eingesetzt sein wird. Die Besucher werden gebeten, auf größere Taschen und Rucksäcke zu verzichten. Es werden Taschenkontrollen durchgeführt. Ebenso dürfen keine alkoholischen Getränke in offenen Flaschen und Behältnissen mitgeführt werden. Der Sicherheitsdienst ist angewiesen, bei Kontrollen alkoholische Getränke beziehungsweise Glasflaschen zu entsorgen. Bei Verweigerung dieser Kontrolle kann Besuchern der Zutritt versagt werden.

Für Rückfragen steht das Info-Büro unter (08251)9020 zur Verfügung.