Die Ottifanten sind schon da …

… und sie bleiben auch hier. In der Galerie Nassler am Spitalplatz können sie ab dem Samstag, 18. Mai 2019, im Original besichtigt und erworben werden.

Einmal mehr ist es Barbara Nassler mit Tatkraft und ihren exklusiven Kontakten gelungen, einen prominenten Künstler nach Neuburg zu holen, um seine Kunst persönlich zu präsentieren. Bei Otto Waalkes heißt das, in diesem Jahr stellt er nicht in Hamburg, nicht in Sylt aus, nur Neuburg kommt (neben Ottos Heimatstadt Emden) noch in den Genuss, originale Ottifanten besichtigen und sogar live erleben zu dürfen.

Galerie Nassler ist Teil der „Panikfamilie“

Wie gelingt es Barbara Nassler, einen Künstler vom Format eines Otto Waalkes für Neuburg zu interessieren? Ganz allgemein immer wieder durch unermüdliches Engagement, Messebesuche und Teilnahme an den verschiedensten „Red-Carpet-Events“.

Im Fall von Otto Waalkes zusätzlich vermittelt durch ein anderes großes norddeutsches Multitalent, durch Udo Lindenberg und seine „Panikfamilie“, wie Lindenberg seinen Freundeskreis aus neuen und alten Weggefährten bis hin zu seinen Galeristen nennt.

Otto und Udo Lindenberg lebten in ihren gemeinsamen Anfängen zeitweise zusammen in einer Wohngemeinschaft und eine der Galeristinnen Udo Lindenbergs ist ebenfalls Barbara Nassler.

Mit dem Ankauf einiger Originale von Udo Lindenberg begründete die Geschäftsfrau aus Neuburg vor gut 20 Jahren ihr Engagement für moderne Kunst.

Mit Beharrlichkeit und Gespür für attraktive Gemälde und Skulpturen hat sich Barbara Nassler über die Jahre einen großen überregionalen Kundenstamm gesichert, der ihr wiederum die Anerkennung und Freundschaft ihrer Künstler einbringt.

Auch den Schauspieler und Maler Alexander Wussow hat sie so vor einiger Zeit zu einer Ausstellung nach Neuburg geholt. Francis Fulton Smith und Djamila Fiereck gehören ebenso zur Galerie wie der 2011 verstorbene New Yorker Künstler James Rizzi.

Im Jahr 2020 wird die Galerie Nassler im würdigen Rahmen des Neuburger Schlosses eine exklusive Präsentation von Rizzis Nachlass ausrichten.

Die meisten ihrer Künstler kennt Nassler persönlich, eine fast vertraute Beziehung verbindet sie aber vor allem mit Otto Waalkes. Mehr als einmal schon hat sie ihn zuhause und in seinem Atelier besucht. Sie weiß um seine Eigenarten – ein Frühaufsteher sei er beispielsweise nicht, sagt sie augenzwinkernd – und respektiert sie mit großem Einfühlungsvermögen. So arbeitet Otto möglichst in Abgeschiedenheit und ungestört, um sich ganz den liebevollen kleinen Details und der handwerklichen Ausführung seiner Bilder widmen zu können. Und manchmal malt er auch mit Tee, mit schwarzem Ostfriesentee versteht sich.

So hat sich Barbara Nassler über die Jahre das Vertrauen ihrer Künstler verdient und kann den Neuburgern immer wieder Events schenken wie am kommenden Samstag, den 18. Mai 2019, die Eröffnung der einzigen Otto-Ausstellung in diesem Jahr außerhalb Norddeutschlands. Ab 11 Uhr wird Otto persönlich anwesend sein und für vorangemeldete Besucher seine Werke präsentieren.

Neben Otto Waalkes werden auch die befreundeten Künstlerinnen Lorena und Barbara Steinmann einige ihrer Bilder ausstellen. Ebenso werden Portraits von Otto zu erwerben sein, signiert vom Künstler mit einem seiner Ottifanten.

