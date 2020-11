ANZEIGE

Erster Advent: Jetzt Geschenke kaufen

Am Sonntag ist der erste Advent. Zeit sich Gedanken um Geschenke zu machen und auch etwas anderes sollten Sie nicht vergessen:

Von Carina Sirch

Man mag es kaum glauben, doch es stimmt: Am Sonntag ist bereits der erste Advent. Für viele beginnt nun die schönste Zeit des Jahres und damit dies auch so bleibt, macht es Sinn, sich bereits frühzeitig Gedanken um die richtigen Geschenke für die Liebsten zu machen.

Jedes Jahr fragt man sich aufs Neue, womit man eine Freude machen kann. Im Geiste der Weihnacht sollte aber nicht das Materielle stehen. Wenn etwas von Herzen geschenkt wird, kommt auch eine nette Kleinigkeit gut an. Trotzdem können ein paar Tipps nicht schaden:

Weihnachs-Geschenk-Idee: Gutes für den Gaumen

Leckere Pralinen, fruchtige Marmeladen, besondere Schokolade oder hochwertige Nudeln. Liebe geht bekanntlich durch den Magen, doch wie oft gönnt man sich eigentlich richtig hochwertige Lebensmittel. Gar nicht so häufig, oder? Darum sind Geschenke, die man nicht nur auspacken, sondern auch essen kann, immer sehr beliebt. In den Geschäften werden Geschenkkörbe mit den unterschiedlichsten Leckereien gepackt und erfreuen sicherlich jeden Beschenkten.

Auf ins neue Jahr

Immer wieder sehr beliebt sind auch Kalender für das kommende Jahr. Ob als Taschen-, Wand- oder Tischkalender – auch in der heutigen digitalen Zeit schreibt man sich noch gerne etwas händisch in den Kalender. Zusätzlich sind die schön gestalteten Geschenke echte Hingucker.

Bei all dem Geschenke-Kaufen sollte man auch an den Christbaum denken. Besorgt man sich diesen rechtzeitig, hat man meist noch die Qual der Wahl. Den Baum sollte man dann kühl lagern und am besten an einem Ort, wo er Regen- und Nebelfeuchte abbekommt. So steht einem gelungenen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. casi