„Es wird ein stimmungsvolles Fest“

Grußwort von Bürgermeister Hans Lotterschmid

Sehr verehrte Gäste des Marktfestes,

liebe Bürgerinnen und Bürger des Marktes Kühbach und der Ortsteile,

am heutigen Samstag ist es wieder so weit, das Kühbacher Marktfest, das seit vielen Jahren immer im Juni stattfindet, kann bei hoffentlich schönem Wetter in einer lauen Sommernacht gestartet werden.

Schon am Nachmittag geht es los mit dem Marktlauf der Kühbacher Schülerinnen und Schüler, der um den Kühbacher Weiher führt. Veranstaltet wird der Lauf vom Förderverein der Kühbacher Schule.

Während das alljährliche Brauereifest zu einem Event mit Anziehungskraft weit über die Landkreisgrenzen hinaus geworden ist, wird das Marktfest in erster Linie von den Kühbachern und vielen Gästen aus der näheren Umgebung gefeiert.

Wieder mit dabei sein wird der Musikverein Markt Kühbach, der den musikalischen Teil des Festes in bewährter Weise übernimmt. Zusammen mit den Kühbacher Vereinen, die für Essen und Trinken zuständig sind, werden sie für einen stimmungsvollen Abend sorgen, bei dem es an nichts fehlen wird.

Selbstverständlich sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger aus Kühbach und den Ortsteilen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, vom Markt Kühbach zu einem Essen mit Getränk eingeladen. Das Fest wird am Sonntag, nach dem Mittagessen auf dem Marktplatz, am frühen Nachmittag ausklingen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr verehrte Gäste, ich lade sie alle herzlich ein mit uns zu feiern. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in Kühbach auf dem Marktplatz begrüßen könnte.

Ihr

Hans Lotterschmid

Bürgermeister