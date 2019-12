Anzeige

Extra lange einkaufen und gewinnen

In der Franz-Aletsee-Straße zeigt die Werbegemeinschaft, was es bei der Weihnachtsaktion heuer alles zu gewinnen gibt.

Wer auf der Suche nach Geschenken ist, hat am 7. Dezember eine gute Gelegenheit für einen entspannten Bummel durch die Läden.

Viele Krumbacher Einzelhändler öffnen am zweiten Adventssamstag besonders lange – und an Anregungen für Präsente dürfte es in den Fachgeschäften, Boutiquen, Buchhandlungen und Kosmetikstudios nicht mangeln.

Zudem ist da ja noch die Chance auf einen von vielen attraktiven Gewinnen: Zum Plätzlesmarkt hat die Werbegemeinschaft ihre diesjährige Weihnachtsaktion gestartet. Zu jedem Einkauf in einem der rund 70 Mitgliedsgeschäfte gibt es seitdem ein Los obendrauf. Und das kann wiederum einen schönen Gewinn bringen: Der Gesamtwert der vielen Geld- und Sachpreise beträgt über 10.000 Euro. Der Hauptpreis ist eine exklusive Vespa Primavera, die geradezu prädestiniert für Einkaufsfahrten in der Kammelstadt.

Während der Roller zum Ende der Weihnachtsaktion unter allen Losbesitzern verlost wird, locken bei den Zwischenziehungen attraktive Geldpreise: An jedem der drei kommenden Samstage werden als Topgewinn 500 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen verlost. Zum ersten Mal in diesem Jahr dreht sich die große Lostrommel auf dem Marktplatz diesen Samstag um 14 Uhr.

Was es alles zu gewinnen gibt, ist in den Schaufenstern des ehemaligen Friseurgeschäfts in der Franz-Aletsee-Straße zu sehen – der Hauptpreis lässt sich schräg gegenüber bewundern. Wie immer bei den Zwischenziehungen, gilt auch diesmal: Nur wer vor Ort ist und den kleinen Losabschnitt bis 14 Uhr in die Trommel wirft, kann gewinnen. Bevor es so richtig spannend wird, sorgt die Bläser- und Chorklasse der Realschule für stimmungsvolle Unterhaltung auf dem Marktplatz.