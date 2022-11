HOLIDAY ON ICE gastiert in der Olympiahalle München

HOLIDAY ON ICE ist Artistik, Eiskunstlauf, Musik und Licht in perfekter Kombination. Die neue Show A NEW DAY macht von 16. Bis 19. Februar 2023 Station in München. Alles, was man dazu wissen muss.

Die Eis-Show HOLIDAY ON ICE kombiniert Eiskunstlauf, Artistik und Musik zu einem einzigartigen Erlebnis. Derzeit tourt die Show der Superlative mit ihrem Programm A NEW DAY durch Deutschland, auch in München macht sie Station. Von 16. Bis 19. Februar 2023 wird die Olympiahalle zur Eisbahn, auf der die Truppe aus 40 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, Artistinnen und Artistek atemberaubende Sprünge, spektakuläre Hebungen und schwindelerregende Drehungen zeigen, eingebettet in eine fantasievolle Story und zu mitreißender Musik. Unterstützt werden sie dabei von zwei Weltstars.

Die Olympioniken Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron bei HOLIDAY ON ICE

Die Top-Athletinnen und -Athleten der Eiskunstlauf-Szene, die das ständige Ensemble von HOLIDAY ON ICE bilden, erhalten in einigen Städten prominente Unterstützung: Die Eistanz-Goldmedaillengewinner der Winterspiele 2022 in Peking, Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, ergänzen den Cast. In München sind die beiden bei der Show am Eröffnungsabend (Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr) zu Gast.

Daten und Fakten zu HOLIDAY ON ICE

300 maßgeschneiderte Kostüme von Top-Designerin Silvia Aymonino

Olympischen Glanz versprühen auch die Kostüme der Artistinnen und Artisten von HOLIDAY ON ICE. Niemand Geringere als die Designerin Silvia Aymonino hat die Kostümwelt für A NEW DAY entworfen. Sie zeichnete auch schon für die Kostüme der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Turin 2006 verantwortlich. Doch mit ihren Entwürfen für A NEW DAY hat sie ihre bisherigen Arbeiten übertroffen. Über 300 individuelle Kostüme hat sie für die Eis-Show entworfen. Und die müssen nicht nur atemberaubend aussehen, sondern auch den besonderen Anforderungen der Show standhalten: dehnbar, reißfest, leicht, mit großer Bewegungsfreiheit, wasserabweisend, waschbar, farbecht und robust. Jedes einzelne Kostüm wurde maßgeschneidert, damit es die Silhouette und Figur der oder des jeweiligen Artisten betont. Für die Anfertigung brauchten Silvia Aymonino, ihre Assistentin und 13 Näherinnen und Näher vier Monate Zeit.

50 Crew-Mitlgieder sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei Auf- und Abbau der spektakulären Bühnenshow. In den meisten Hallen wird die Eisfläche extra für HOLIDAY ON ICE präpariert – so auch in der Olympiahalle München. Dafür wird der Hallenboden mit einer Plastikfolie und einer circa drei Zentimeter dicken Styroporschicht ausgelegt. Darauf werden Aluminiumplatten platziert, die so stark gekühlt werden, dass das Wasser darauf gefriert. Im Durchschnitt wird das Eis mit einem Millimeter pro Stunde bis zu einer Dicke von 7 cm aufgetragen. Aus optischen und lichttechnischen Gründen wird das Eis zusätzlich mit Kreide geweißt – der gesamte Eiseinbau dauert circa 48 Stunden. Danach erfolgt der aufwändige Aufbau von Licht-, Video-, Ton und Pyrotechnik. Rund 31,7 Tonnen Material verbauen die Techniker und Crewmitarbeiter insgesamt, darunter über 230 Scheinwerfer, 323 LED-Paneels und ein LED-Zylinder mit 12 Metern Durchmesser, der A NEW DAY zum einzigartigen 360-Grad-Erlebnis macht.

HOLIDAY ON ICE in München: alle Termine

HOLIDAY ON ICE gastiert von 16. bis 19. Februar 2023 in der Olympiahalle München. In diesem Zeitraum ist A NEW DAY insgesamt siebenmal zu sehen. Folgende Termine und Zeiten sind für München geplant:

Donnerstag, 16. Februar 2023, 19 Uhr (mit Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron)

Freitag, 17. Februar 2023, 15 Uhr

Freitag, 17. Februar 2023, 19 Uhr

Samstag, 18. Februar 2023, 15 Uhr

Samstag, 18. Februar 2023, 19 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023, 13 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023, 17 Uhr

Tickets für HOLIDAY ON ICE – auch als Gutschein möglich

Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf. Gut zu wissen: Kinder zwischen vier und 15 Jahren zahlen einen Festpreis – unabhängig von der Ticket-Kategorie der Begleitpersonen. Die Eintrittspreise in München starten bei 33,93 Euro.

Mit einem Gutschein zu A NEW DAY

Wer einem lieben Menschen zu Weihnachten eine Freude machen möchte, macht mit Tickets für HOLIDAY ON ICE alles richtig. Die einzigartige Eis-Show verzaubert Groß und Klein gleichermaßen. Wer sich jedoch beim Termin nicht sicher ist oder nicht weiß, ob der oder die Beschenkte zu den Aufführungsterminen Zeit hat, kann die Eintrittskarte auch in Form eines Gutscheins verschenken. Diese gibt es bereits ab 10 Euro. Und das Beste: Sie sind 36 Monate gültig. So muss es nicht A NEW DAY sein, sondern der oder die Beschenkte kann sogar abwarten, mit welch fulminantem Programm HOLIDAY ON ICE zum Jahreswechsel 2023/2024 durch Deutschland tourt. Eines ist schon einmal sicher: Es wird spektakulär!

Weitere Infos gibt es hier. Eintrittskarten für die Show kann man im Ticketshop bequem online kaufen.