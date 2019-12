Anzeige

In Vorfreude auf das Fest planen

Regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten von hervorragender Qualität: Die Metzgereifachbetriebe in Neuburg und Umgebung geben ihr Bestes, um Ihre Festtagstafel in der Familie oder im Freundeskreis zu einem kulinarischen Erlebnis zu machen.

Jetzt ist die beste Zeit, um sich auf die Festtage einzustimmen: Denn wer beim Metzger seines Vertrauens Spezialitäten vorbestellt, für den gestaltet sich das Kochen an Weihnachten sehr angenehm

Alle Jahre wieder und doch ganz plötzlich: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Doch für viele, die in der Vorweihnachtszeit beruflich oder privat einen vollen Terminkalender haben, vergehen die Wochen im Advent wie im Flug. Wenn man recht kurzfristig die Festtagsküche plant, ist Stress oft vorprogrammiert. Doch das muss nicht sein.

Der beste Ort

Gerade für den Heiligen Abend und für die Feiertage kommt man sehr gerne zuhause zusammen. Schließlich ist es hier besonders gemütlich, wenn man sich um einen großen Tisch versammelt.

Damit diese Tage nicht für diejenigen besonders anstrengend werden, die für das Essen verantwortlich sind, empfiehlt es sich, die besonderen Spezialitäten für die Festgesellschaft schon jetzt vorzubestellen.

Die beste Wahl

Nur wer das Besondere schätzt, bekommt Besonderes:

So funktioniert die gesunde Wirtschaft. Seien Sie deshalb anspruchsvoll! Immer mehr Menschen achten gerade bei Lebensmitteln auf Herkunft und Qualität. Das geht nicht nur den Verbrauchern so; auch die Erzeuger, die Verkäufer und alle, die Lebensmittel lieben, wissen: In diesem sensiblen Bereich sind ein großes Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit absolut notwendig.

Kurze und transparente Wege zwischen Landwirten, Metzgereien und Verbrauchern lassen ein neues Mit- einander entstehen.

Die beste Zeit

In Neuburg und Umgebung prägen Regionalität und Verantwortung das Angebot von Landwirten, Dorfläden und Direktvermarktern. Auch die Metzger vor Ort engagieren sich, um den Lebensmitteln einen besonderen Stellenwert zu verleihen: „Mittel für unser Leben“.

Dabei hat Regionalität auch an den Festtagen Hochsaison: Denn hier genießt man, was zu dieser Zeit in Fülle vorhanden ist und am besten schmeckt.

Regionales Einkaufen schafft regionale Kauf- und Wirtschaftskraft und stärkt unsere Heimat. Der Gewinn für die Familie, unsere Region und die Gesundheit sollte es uns wert sein. Ob Sie an Heilig Abend Bratwürstl essen, die Bratenküche lieben oder Wild oder Lamm eingeplant haben: Bei der Top-Qualität der Metzger vor Ort können Sie aus dem Vollen schöpfen!

Text: Alex Fitzek