Anzeige

Jubiläums-Festtage in Langenhaslach

Die Traktor- und Oldtimerfreunde Langenhaslach feiern am Wochenende ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum. Natürlich mit einem Oldtimertreffen samt Teilemarkt, aber auch mit kulinarischen Schmankerln und schmissiger Blasmusik.

Zum Oldtimertreffen herzlich eingeladen sind Traktoren, Motorräder, Autos, Stationärmotoren und Feuerwehrfahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind. „Zu unserem Jubiläumstreffen wollen wir ganz besonders alle Oldtimerfreunde aus der Umgebung bitten, am Wochenende nach Langenhaslach zu kommen“, betont der Vorsitzende Johann Mayer.

Besonders freut sich Mayer, dass an den Festtagen zahlreiche junge Mitglieder des Vereins ihren Einstand geben. Die Zukunft der Langenhaslacher Traktor- und Oldtimerfreunde ist dank ihnen gesichert. Genau wie die altgedienten Vereinsmitglieder legen die „Jungspunde“ großes Engagement an den Tag, um das Jubiläumstreffen für alle Besucher zu einem rundum gelungenen Erlebnis werden zu lassen.

Umrahmt wird das zweitägige Fest von heimischen Musikkapellen: Am Samstagabend spielt der Musikverein Behlingen-Ried unter der Leitung von Raimund Stocker, den Frühschoppen am Sonntagvormittag begleiten die Lokalmatadoren aus Langenhaslach unter der Leitung von Benjamin Maurer. Und zum Festausklang am Abend gehört die Zeltbühne dem Musikverein Neuburg und seinem Dirigenten Günther Beugel.

„Kommen Sie nach Langenhaslach“, appelliert Johann Mayer an alle Interessierten, „und verbringen Sie ein paar schöne Stunden im Kreis der Oldtimerfreunde.“ Die ausgestellten Fahrzeuge sind an beiden Tagen sowohl vormittags wie nachmittags zu begutachten. Der Eintritt ist frei.

Festprogramm:

Samstag, 20. Juli

9 Uhr Eintreffen der Fahrzeuge

ab 11 Uhr Zeltbetrieb und Ausstellung

19 Uhr Festabend mit dem Musikverein Behlingen-Ried

Sonntag, 21. Juli

8.45 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Michael Kinzl

10 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Langenhaslach

12 Uhr Mittagstisch, Ausstellung der Fahrzeuge und Geräte

18 Uhr Festausklang mit dem Musikverein Neuburg