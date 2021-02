ANZEIGE

Kindergarten, Kirchplatz und Bauplätze

Jahresbilanz und Ausblick in Rohrenfels

„Das Jahr 2020 war ein aufregendes Jahr“ sagt Bürgermeisterin Manuela Heckl. Nicht nur, weil sie im Frühjahr das Bürgermeister-Amt für die Gemeinde Rohrenfels übernommen hat und damit eine große Entscheidung für ihr berufliches und privates Leben getroffen hat. Dazu kam dann noch die Epidemie. „Der Corona-Virus stellte unser gesamtes Leben auf den Kopf und wir sind noch mittendrin“. Ein Vorteil für sie war, dass sie durch den Wegfall von zahlreichen Terminen mehr Zeit hatte, sich einzuarbeiten. Das derzeit größte Projekt, die Erweiterung des Rohrenfelser Kindergartens mit Platz für bis zu hundert Kinder, war schon vor ihrem Amtsantritt in der Planungsphase und wird jetzt ausgeführt. Zum Jahresende soll das Holzständerbau-Gebäude fertig sein, der Einzug ist für die Weihnachtsferien geplant.

Im Juni 2020 begann die Verlegung des Erdgasnetzes im Gemeindegebiet. „Mit Erdgas Schwaben und Schwaben Netz haben wir einen starken Partner gefunden“, sagt Manuela Heckl.. Zunächst wurde die Hauptleitung von Rohrenfels nach Wagenhofen verlegt, um die Firma Spantec, eine Neuansiedlung im Gewerbegebiet, zu versorgen. Seit dem siebten Dezember fließt schon das Erdgas. Im Jahr 2021 soll das Netz in den einzelnen Straßen erweitert werden. Gleichzeitig soll auch die Verlegung eines Glasfasernetzes erfolgen, um doppelte Erdarbeiten einzusparen.

Die Platzgestaltung vor der Kirche in Rohrenfels ist weitgehend abgeschlossen. Im Rahmen der Dorferneuerungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung wurde der Kirchplatz Rohrenfels erneuert. Die Arbeiten – neues Pflaster, Bushäuschen und die Pflanzung von sechs großen Bäumen – sind bis auf die Friedhofsmauer und den Brunnen abgeschlossen. Im Zuge der Dorferneuerung soll auch der Platz zwischen der Kirche und dem St.-Martinsheim in Wagenhofen neu gestaltet werden. Eine Arbeitsgruppe Wagenhofener Bürger hat dazu einen Entwurf gefertigt, der dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Die Ausführung soll 2022 erfolgen, da in 2021 erst die Sanierung des Martinsheimes erfolgt.

Die Gemeinde Rohrenfels soll künftig besser mit Mobilfunk versorgt werden. Standorte für Masten zu finden ist wegen der hügeligen Landschaft und der weit auseinanderliegenden Ortsteile nicht einfach. Die Gemeinde setzt nun auf die Zusammenarbeit mit einem Gutachter, um mit der Deutschen Telekom die bestmöglichen Standorte zu finden. Auch die Gemeinde Rohrenfels will wachsen. „Anfragen nach Bauplätzen haben wir immer wieder“, so die Bürgermeisterin. Für Ergertshausen ist schon ein kleines Baugebiet mit sechs Bauplätzen geplant, weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Auch Kanalsanierungen in Ergertshausen, Ballersdorf und Rohrenfels sollen im Jahr 2021 angepackt werden.

Seit Anfang Oktober hat die Gemeinde Rohrenfels nun auch gastronomisch wieder etwas zu bieten. In der Ortsmitte von Rohrenfels hat die Pizzeria „Don Camillo e Peppone“ der Familie Cuffaro eröffnet. Wegen der Einschränkungen durch Corona wird das umfangreiche Speisenangebot zurzeit jedoch nur im Holservice angeboten.

Die Gemeinde Rohrenfels lebt auch von vielfältigen Vereinsangeboten und Veranstaltungen. „Ich hoffe sehr, dass 2021 das Dorfleben wieder aufleben kann“ sagt Bürgermeisterin Manuela Heckl, „denn das vermissen wir alle doch sehr.“

Text: amei