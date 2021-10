AZ-Bilderrätsel: So gewinnen Sie täglich 1000 Euro

Das beliebte Bilderrätsel „Kombinieren und kassieren“ der Augsburger Allgemeinen ermöglicht findigen Lesern täglich die Chance auf 1000 Euro. So nehmen Sie teil.

Die Waschmaschine streikt, das Auto muss demnächst durch den TÜV und die Kinder benötigen dringend neue Klamotten für die anstehende kalte Jahreszeit: Da könnte man eine Finanzspritze von 1000 Euro bestens gebrauchen. Wie gut, ab sofort wieder das beliebte Bilderrätsel „Kombinieren und Kassieren“ täglich in unserer Zeitung startet.

Der Ratespaß für Groß und Klein ist bis einschließlich Samstag, 30. Oktober, bei uns im Bayernteil zu finden. So haben unsere Leserinnen und Leser bis dahin mit jeder Ausgabe die Chance, 1000 Euro zu gewinnen. Wie das Beispiel unten zeigt, ist der Weg zum Glück ganz einfach. Zwei Wörter miteinander kombinieren und im besten Fall 1000 Euro kassieren.

Was wir hier suchen? Sie wissen es bestimmt! Foto: AZ

Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen: Täglich bis 15 Uhr mitraten!

Mitmachen kann man per Anruf über die Glückshotline oder auch per SMS – bis 15 Uhr sind die Leitungen jeweils freigeschaltet. Kurz danach steht bereits fest, wer 1000 Euro in bar ausgehändigt bekommt.

Doch auch wer nicht gewinnt, braucht sich nicht grämen. Denn morgens die Zeitung aufschlagen und mit der ganzen Familie jeden Tag aufs Neue das Rätsel zu lösen, garantiert einen vergnügten Start in den Tag.

Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen: So funktioniert's!

Gewinn-Hotline

Wählen Sie die Nummer (01 37) 822 70 30 20 und hinterlassen Sie nach der Ansage das gesuchte Lösungswort (zum Beispiel „Zeitungsente“), Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band. (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.)

Premium-SMS

Senden Sie eine SMS an 5 20 20 mit dem Inhalt: „zeitung kombi bild“ und das Lösungswort (Beispiel „zeitung kombi bild Baumkrone“). Vergessen Sie auch nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse mit der SMS mit zu schicken. (50 Cent pro SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil)

Details

„Kombinieren und Kassieren ist ab Freitag, 1. Oktober, täglich in der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung sowie allen zugehörigen Heimatzeitungen zu finden – und das an insgesamt 26 Erscheinungsterminen. Das Gewinnspiel dauert bis einschließlich Samstag, 30. Oktober.

Der jeweilige Gewinner des Vortags sowie die Auflösung des Rätsels sind in der nächsten Ausgabe der Tageszeitung zu finden. Falsche oder undeutliche Antworten sowie unvollständige Namens- oder Adressangaben sind nicht gewinnberechtigt.

