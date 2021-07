Wir bewegen was

E&F Müller GmbH – Vielseitigkeit im Bau

Mediterrane Natursteine im Vorgarten, dahinter Bagger, LKW, Container – so präsentiert sich die E&F Müller GmbH am Erlengraben in Klingsmoos. 1994 hat Erwin Müller mit einem Minibagger angefangen, heute verfügt der Familienbetrieb, in den Sohn Florian mittlerweile eingestiegen ist, über mehrere Minibagger, Radlader und Minilader sowie Kleinteile wie Rüttler und Stampfer. Im Einsatz sind sie sowohl als Leihgeräte für Hausbesitzer, die selber Hand anlegen wollen, als auch unter versierter Führung von Erwin Müller, der Erdarbeiten aller Art, von der Garten(um)gestaltung bis zum Pflasterunterbau übernimmt. Neu im Angebot sind Container zur Entsorgung von Altmetall, Müll, Bauschutt, Holz usw. oder zur Anlieferung von Auffüllmaterial, Rindenmulch zum einfachen Be- und Entladen auch in Spezialcontainern.

Text: hama