ARTNER Solutions wächst weiter

Der Software-Hersteller in Kreut kann eine erfreuliche Zwischenbilanz ziehen

Auch in 2021 konnte der Software-Spezialist aus Oberhausen weiter an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. So stellte das Unternehmen im ersten Quartal eine völlig neue Version seines Flaggschiffes „RechnungsManager“ vor, die auf dem Markt eine hohe Nachfrage ausgelöst hat.

„Trotz der anspruchsvollen Bedingungen der letzten Monate konnten wir unserer kaufmännischen Prozesslösung eine völlig neue Funktionalität geben“, berichtet Geschäftsführer Josef Artner voller Stolz auf sein Team. Jeder Mitarbeiter habe mit viel Herzblut und tiefem Fachwissen zum Erfolg der neuen Entwicklung beigetragen. Um die erfolgreiche Software-Lösung weiter auszubauen und den Mitarbeitern auch künftig eine optimale work-life-balance bieten zu können, plant ARTNER Solutions auch in diesem Jahr eine weitere Aufstockung der personellen Kapazitäten.

Die aktuellen Vakanzen sind unter www.artner.de/karriere zu finden.

Text: kb