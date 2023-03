Die Marktmetzgerei Roman Hauser war beim Metzger Cup erfolgreich – wieder einmal.

So stellt man sich eine so traditionelle wie moderne Metzgerei vor: Der Chef ist nicht nur Metzgermeister, sondern auch Fleischsommelier und führt in dritter Generation den Betrieb. Man kümmert sich um den Nachwuchs und bildet im Verkauf zur Fleischereifachverkäufer(in) und in der Produktion zum Metzger aus. Die Kundinnen und Kunden können die wöchentlichen Angebote im Internet erfahren und dort sowie über WhatsApp bestellen.

Wenn man auch noch vom Fleischerverband Bayern regelmäßig gleich mehrfach ausgezeichnet wird, dann muss es sich um die Marktmetzgerei Roman Hauser in Fischach handeln. Kürzlich war es wieder so weit: Beim Metzger Cup 2022/23 wurde dem Team der Marktmetzgerei nicht nur ein Pokal überreicht, es erhielt auch Auszeichnungsurkunden für gleich fünf Produkte mit Höchstpunktzahl: Brätknödel, Chilileberkäse, Mettwurst fein, Pfefferbeißer und Gelbwurst im Naturdarm. Auch international war man erfolgreich: Beim Wettbewerb in Aleçon in der französischen Normandie wurde der Bierschinken Champion D´Allemagne und damit als bester Bierschinken Deutschlands ausgezeichnet.

Das Erfolgsrezept der Hausers: Das Fleisch wird von regionalen Bauern bezogen, die man kennt – nur die Tiere, die man selbst ausgesucht hat, werden verarbeitet. Geschlachtet wird bei einem Partnerbetrieb in Dillingen. Das sorgt für kurze Wege und Transparenz.

Die Wurst wird in alter Familientradition nach ständig verbesserten Rezepten hergestellt. Spezielle Reifeverfahren wie Dry Age, Wet Age oder das Aqua Age Staudenbeef – exklusiv im Landkreis – sorgen für besonderen Genuss. Beliebt ist auch das Catering der Metzgerei, speziell der mobile Smoker für perfektes Pullet Pork, Beef Brisket oder leckere Spare Ribs. Am Staudomat vor der Metzgerei kann man sich 24 Stunden am Tag mit Grillspezialitäten, hausgemachten Genussgläsern, Bioeiern, Honig und vielem mehr versorgen. Übrigens: Im vergangenen Jahr wurde die Marktmetzgerei Roman Hauser 65 Jahre alt. Eine Feier fiel coronabedingt aus – wird aber in diesem Jahr nachgeholt!

Metzgerei Roman Hauser

Hauptstraße 3, 86850 Fischach

Tel. (0 82 36) 302

WhatsApp (0151) 26 59 86 55

" Weitere Infos im Internet