Mit Familie Huber die Trauer bewältigen

Beim Bestattungsdienst in Schwaben und dem dazugehörigen Steinmetz Huber sind Hinterbliebene gut aufgehoben. Warum? Das erfahren Sie hier...

Von Julia Paul

Der Tod ist ein Thema, mit dem man sich im Alltag nur selten beschäftigt. Doch irgendwann tritt der Fall ein, dass ein Angehöriger von uns geht. Dann befinden sich Hinterbliebene in einem Ausnahmezustand. Die Mitarbeiter vom Bestattungsdienst in Schwaben helfen durch die schwierige Zeit.

Huber hört zu

In ihren Filialen nehmen sie sich der Aufgabe der Trauerbewältigung an. Besonders wichtig sind dabei pietätvolle Umgangsformen. „Den Hinterbliebenen zuzuhören, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und natürlich alle Bereiche eines modernen Dienstleistungsunternehmens abzudecken, ist unser Anliegen“, erklärt Tobias Huber vom Bestattungsdienst in Schwaben. „Angehörige schätzen es, einen Ansprechpartner zu haben, der sich einfühlsam und kompetent aller Aufgaben annimmt.“

Rundum-Service hilft

Der Bestatter nimmt Trauernden Behördengänge ab und kümmert sich um alles Nötige, damit die Lebenden dem Verstorbenen Respekt und Ehre zukommen lassen können. Familie Huber bietet hier einen Rundum-Service mit dem Bestattungsdienst in Schwaben, ihrem Steinmetzbetrieb Huber und einer Gärtnerei.

Sie unterstützen Angehörige mit dem Steinmetz Huber auch bei der Grabauswahl, -gestaltung und -pflege. Denn ein Grabmal ist mehr als ein Platz für Namen, Geburts- und Sterbedatum. „Es ist ein Ort, an dem die Anwesenheit des Verstorbenen über den Tod hinaus spürbar ist“, erklärt Huber.

Individuell, kreativ und vielfältig

Er machte die Erfahrung, dass es Trauernde einfacher haben, wenn sie den Grabstein ganz nach ihren Wünschen gestalten können. Um ihnen diese Möglichkeit zu bieten, hat Steinmetz Huber eine hauseigene Fertigung, einfallsreiche Künstler und ein umfangreiches Lager mit über 500 Grabanlagen.

So werden dort auch Urnenplatten ganz individuell gestaltet. Sie schaffen durch ihre kreative Ausarbeitung in Naturstein- und Bronzearbeiten einen schönen Platz zum Trauern. Huber und seine Mitarbeiter kennen sich mit der Vielfalt an Möglichkeiten aus und geben sie an ihre Kunden weiter.

Bestattungsdienst in Schwaben

Telefon (0821)5895450

Hirblinger Straße 38, 86154 Augsburg

Zugspitzstraße 102, 86163 Augsburg

Haunstetter Straße 24, 86161 Augsburg

Wilhelm-März-Straße 1, 86356 Neusäß-Ottmarshausen

Zusätzlicher Service: Steinmetz Huber GmbH

Telefon (0821)4861700

Wilhelm-März-Straße 1, 86356 Neusäß-Ottmarshausen

Weitere Informationen gibt es online unter www.bestattungsdienst-schwaben.de sowie www.steinmetz-huber.de.