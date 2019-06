Anzeige

Pfingstfest: Drei Tage Gaudi in Gebenhofen

Den berühmten Spruch zum Auftakt der Wiesn kennt wohl jeder. „O’zapft is“ heißt es aber nicht nur dort, sondern bald auch in Gebenhofen beim Pfingstfest.

Von Vincent Aumiller

In Kürze schwingt Affings Bürgermeister Markus Winkelhofer den Hammer und nimmt den Fassanstich im Festzelt vor. Geplant ist dieser am Samstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr. An Winkelhofers Seite wird dann der Kühbacher Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz stehen und aufpassen, dass bei der ersten Maß Fassbier auch alles mit rechten Dingen zugeht.

Große Vorfreude herrscht beim Festausschuss der DJK. Nach langen Planungen und vielen Arbeitsstunden steht der Start der Veranstaltung unmittelbar bevor. Beim Programm (siehe Link unten) hat man sich wieder ins Zeug gelegt. Kein Wunder, schließlich feiert man heuer Doppeljubiläum: 60 Jahre DJK und 50 Jahre Pfingstfest. Na dann: Prost!

Hier spielt die Musik

Pfingstturnier und Zeltbetrieb sind also aus dem Affinger Ortsteil nicht wegzudenken. Eng verbunden mit der Erfolgsgeschichte der Veranstaltung ist der Umstand, dass es den Organisatoren immer wieder gelingt, namhafte Bands und Musikgruppen in die Gemeinde zu holen. So darf man sich heuer auf „Die Rotzlöffel“, „Unterland Power“, „Zillertal Power“ sowie die „Blaskapelle Thierhaupten“, „da Oa und die Andan“ und „Die 4-Taktler“ freuen. Für beste Stimmung ist also gesorgt.

Das Programm im Überblick

