FC Augsburg: Schwaben gegen Schwaben

Schwäbischen Derby: Der FC Augsburg trifft diesen Freitag, 07.05.2021, auf den VfB Stuttgart. Blickt man zurück, gab es bereits einige spannende Spiele zwischen den Schwaben.

Kurios:

Im DFB-Pokal trafen FCA und Vorläufer-Klub BCA sechs Mal auf die Bayern aus München, gegen den noch so jungen Verein RB Leipzig in vier Partien und selbst mit dem 1. FC Magdeburg maßen sich die Augsburger zwei Mal – in beiden Spielen mit unbefriedigendem Ergebnis. Den schwäbischen Nachbarn aus Stuttgart bekamen die Fuggerstädter dagegen nur ein einziges Mal zugelost – und das auch noch ganz am Anfang des Wettbewerbs.

Unter dem Namen Tschammer-Pokal – benannt nach dem damaligen Reichssportführer – wurde der nationale Pokalwettbewerb erstmals 1935 ausgetragen. In der 1. Runde musste der BCA gleich bei einem namhaften Gegner antreten: Der VfB Stuttgart war in der Meisterschaftsrunde 1934/35 bis ins Finale gekommen, das dann spektakulär mit 4:6 gegen Schalke 04 verloren ging. Wenige Wochen später gastierten die bayerischen Schwaben in Württemberg und schafften die Überraschung: 3:3 stand es nach 90 Minuten, in der Verlängerung traf nur noch der BCA. In der folgenden Runde schieden die Augsburger gegen den VfR Mannheim aus.

Keine Gastgeschenke: VfB Stuttgart schießt sich zum Sieg

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs trafen VfB und BCA in der neugegründeten Oberliga Süd aufeinander. Bis zu Beginn der zweiten Oberliga-Saison wurde das im Krieg in Mitleidenschaft gezogene BCA-Stadion im Stadtteil Oberhausen wiederhergestellt. Es entstand eine reine Fußballarena mit einer überdachten Tribüne und 2500 Sitzplätzen. Am ersten Spieltag der Saison 1946/47 wurde das Stadion eröffnet. Gegner vor 18 000 Zuschauern war der VfB aus Stuttgart, der sich als schlechter Gast erwies: Mit 4:2 gewann die Mannschaft mit dem Brustring die Partie. Am Ende der Spielzeit musste der BCA als Viertletzter in die Landesliga runter, die Stuttgarter beendeten die Saison als Sechster.

Zweitklassig: FC Augsburg und VfB Stuttgart

Nach Einführung der 2. Bundesliga zur Saison 1974/75 verbrachte der FC Augsburg insgesamt zwölf Spielzeiten im Unterhaus, die Stuttgarter waren in vier Punktrunden zweitklassig. 1975/76 und 1976/77 waren beide schwäbischen Vertreter gemeinsam in der 2. Liga. In der ersten Saison hatte der FCA mit zwei doppelten Punktgewinnen die Nase vorn, in der zweiten rächte sich der VfB mit zwei klaren 4:1-Siegen und kehrte als Meister in die Bundesliga zurück.

Rekordsieg: 6:0 für den FC Augsburg

Man könnte argumentieren, dass der FCA in den vergangenen zehn Jahren dem VfB als Spitzenmannschaft Schwabens den Rang abgelaufen hat. Schließlich spielt man am Lech seit dem Aufstieg 2011 durchgängig im Oberhaus, während die Mannschaft vom Neckar in dieser Zeit zwei Jahre in der 2. Bundesliga zubringen musste. Besonders gern erinnert man sich in Augsburg an den 30. Spieltag der Saison 2018/19: Damals schoss man die Cannstatter mit 6:0 aus der Arena. Für den damaligen Stuttgarter Trainer Markus Weinzierl war es das letzte Spiel auf der Bank. Damit widerfuhr im genau das, was er selbst schon drei VfB-Übungsleitern zugefügt hatte: In seiner ersten Amtszeit in Augsburg wurde nach Niederlagen gegen den FCA Bruno Labbadia, Armin Veh und Alexander Zorniger der Dienst quittiert.