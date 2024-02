Was bei den Wedding Dinner in den Lenderstuben geplant ist

Die Hochzeitslocation Lenderstuben in Balzhausen bietet mit den Wedding Dinner am 9. und 10. März heiratswilligen Paaren ein besonderes Event. Erfahrt hier mehr über einen Tag, „der euch zeigt, wie eure persönliche Traumhochzeit aussehen kann“.

Dein Herzklopfen-Event zur perfekten Hochzeit!

„Wedding Dinner“ feiert die Vorfreude auf den Tag großer Gefühle. Paare, die sich trauen oder ihr Ja-Wort erneuern, bekommen am 9. und 10. März in der Eventlocation Lenderstuben alles geboten, was ihre Hochzeit unvergesslich macht. Genussvolle Momente mit Herz inklusive.

Nach der Entscheidung „Ja, wir heiraten!“ folgt eine aufregende Zeit. Das Paar beginnt mit den Planungen für seinen großen Tag. Wann, wie und mit wie vielen Gästen wollen wir feiern? Was wünschen wir uns an unserem Hochzeitstag? Gerne helfen die Mitwirkenden der Wedding Dinner dem künftigen Brautpaar dabei, eine Hochzeit zu planen, die zu ihnen passt. Auch Trauzeugen, Schwiegermütter, Schwiegerväter und alle, die sich für Hochzeiten interessieren, können sich durch die Fülle an Anregungen auf diesen ganz besonderen Tag einstimmen lassen.

Hochzeitliches Event mit einer Fülle an Inspiration

Wedding Dinner ist bewusst keine Hochzeitsmesse oder Ausstellung im herkömmlichen Stil, sondern vielmehr ein hochzeitliches Event: mit Aperitifs und abends 3-Gänge-Menü, familiärem Raum für Begegnungen, Austausch und exklusivem Programm. Zukünftige Brautleute sollen hier für ein paar Stunden in entspannter Atmosphäre in das bevorstehende Fest hineinspüren. „In diesem Rahmen könnt Ihr ganz nebenbei euren eigenen großen Tag planen und Inspirationen dafür suchen und finden“, machen die Gastgeber Silvia und Dietmar Baur Lust auf einen Besuch.

Zu nahezu jedem Thema rund ums Heiraten gibt es Anregungen – von Accessoires bis Zeremonie. Bei den Wedding Dinner mit dabei sind ausgewählte Aussteller und verlässliche Partner zur individuellen Ausgestaltung des Hochzeitstages. „Im Zusammenspiel mit allen Mitwirkenden des Wedding Dinner-Events bieten wir euch etwas ganz Besonderes“, versprechen Silvia und Dietmar Baur allen Interessierten. „Ein Tag, welcher euch zeigt, wie eure persönliche Traumhochzeit aussehen kann – vom Empfang bis zum Menü, vom Trauredner bis zur Live-Band, vom Styling bis zur Blumendekoration sowie Fotograf, Brautmode und -schmuck und vieles mehr.“ Weitere Hochzeitsexperten und Überraschungen machen das Dinner perfekt. Und was die Lenderstuben mit angeschlossenem Hotel als perfekte Hochzeitslocation ausmacht, auch das können Brautleute am Wochenende 9. und 10. März erleben.

Wedding Dinner

Wann: Samstag, 9. März 2024, und Sonntag, 10. März 2024, jeweils ab 15.00 Uhr

Programm: Empfang mit verschiedenen Aperitifs und Fingerfood. Abends erwartet euch noch ein köstliches 3-Gang-Menü.

Beim Wedding Dinner sind mit dabei: Beautyschön Studio, Uhren & Schmuck Ganz, Traumwelt Lautenbacher, Floristik Allgaier, Manuel Emme Fotografie, Freudenfeuer Mirjam Heubach, Tom Croèl and Friends, Andreas Wank Beleuchtung, Jo! Loop – Jochen Lutsch, DJ Plattenkratzer, Zitherbäck

Karten im VVK für 69,- €/Person, inkl. Aperitifs und Abendessen.

Karten bestellen unter: info@lenderstuben.de



Lenderstuben – mit viel Liebe zum Detail

Für Hochzeiter ist der Landgasthof Lenderstuben ein absoluter Tipp. Auch Ausflügler, Gesellschaften und Gäste aus der Umgebung genießen hier die besonderen Momente erstklassiger Gastlichkeit. Von Natur aus versteht sich das mit Herz und Leidenschaft geführte Haus darauf, Gäste rundum glücklich zu machen.

Die Lenderstuben-Kultur vereint Tradition, Handwerk und Klasse gekonnt zu einem stimmigen Konzept. Die Räumlichkeiten von Gasthof und Hotel sind mit Liebe zum Detail eingerichtet. Innen und außen, urgemütlicher Charme mit viel Holz und moderner Leichtigkeit. Für ihre hervorragende kreative, regionale und saisonale Küche ist die Balzhauser Lenderstuben bekannt. Mehrfach wurde das Restaurant ausgezeichnet, unter anderem beim Wettbewerb „Bayerische Küche“. Beliebt sind regelmäßige Themenabende und Specials wie zum Beispiel Spare-Ribs-Tage, Candlelight Dinner und Barbecue-Abende (Spezialitäten aus dem Barbecue-Smoker) mit Live-Musik. Hierfür empfiehlt es sich stets, frühzeitig zu reservieren.

25 Jahre Gastlichkeit mit Herz

Im August feiert die Lenderstuben 25 Jahre ihres Bestehens. „Eine Wahnsinnslocation“ nennt der Chef heute sein Lebenswerk. Groß denken, das treibt Inhaber Dietmar Baur an. Die Lenderstuben als Erlebnisgastronomie spiegelt seinen Unternehmergeist und Tatendrang.

1999 begann alles mit dem Restaurant. Es folgte der Biergarten, dann kam der in Neuburg an der Kammel ab- und bei den Lenderstuben wieder aufgebaute Veranstaltungsstadel hinzu. Seit 2004 zählt der Schwabenstadel weit über die Region hinaus zu den Top-Eventlocations. Das Ambiente ist romantisch-rustikal – „perfekt für diejenigen, die von einer großen Feier auf dem Land träumen. Ob Hochzeiten, Familienfeste, Firmenfeiern oder Tagungen, Platz ist im Schwabenstadel inklusive Wintergarten für bis zu 180 Feiernde.“ Aus anfangs zehn, elf Hochzeiten im Jahr sind längst mehrere hundert Veranstaltungen geworden.

Allround-Paket und einzigartiges Ambiente

Vorzüglich essen, Gastlichkeit genießen, Feste feiern: Die Balzhauser Lenderstuben bringt alle Anforderungen, die eine Familienfeier, geschäftliche Tagung oder Hochzeit braucht, gleich mit. Die Küche, das komplette Team, überzeugt mit viel Erfahrung und Event-Know-how. Ihren Mitarbeitenden gilt Silvia und Dietmar Baurs besonderer Dank: „Ohne unser tolles Team läuft hier nichts. Sie sind der wichtigste Faktor zum Erfolg!“ Um den Gästen das „volle Allround-Paket“ zu bieten, erweiterten die Baurs ihr Angebot 2018 um ein Hotel. Seitdem können sich zum Beispiel Brautpaare nach einem wunderbar festlichen Hochzeitstag im Schwabenstadel gleich nebenan ins Hotelbett fallen lassen und am nächsten Tag im Landgasthof Lenderstuben gemütlich frühstücken.

Im 2023 vergrößerten und neu angelegten Außenbereich vor dem Hotel und Schwabenstadel können sich die Gäste nun auch im Naturschwimmteich erfrischen, mit Blick auf die Natur relaxen oder in der Außensauna entspannen. Silvia und Dietmar Baur sind zufrieden, das Gesamtpaket passt: „Wir haben im Laufe der Jahre einen ganz besonderen Ort geschaffen und wenn wir heute in die begeisterten Augen unserer Gäste schauen, wissen wir, dass es der richtige Weg war. Als Gastronomen mit Leib und Seele öffnen wir dankbar unsere Türen und freuen uns über jeden Gast, der seinen Weg zu uns findet und sich von der Einzigartigkeit unserer Lenderstuben verzaubern lässt.“

Gastlichkeit mit Herz spiegelt sich in den Lenderstuben Balzhausen überall: in der Gaststube, im Stüberl, im Biergarten mit Laube und natürlich im Schwabenstadel, der Eventlocation für Anlässe aller Art.

