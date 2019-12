Anzeige

Weder Ochs noch Esel

Es gibt ja so viele tolle Geschenkideen. Eine geht jedoch gar nicht: lebende Tiere.

Weder Katze, Hund noch irgendwelche Kleintiere gehören als Überraschung unter den Weihnachtsbaum. Denn: Wer ein Tier geschenkt bekommt, muss ein ganzes Tierleben lang Verantwortung übernehmen.

Ob ein Haustier angeschafft wird, sollte daher besser gemeinsam mit dem zukünftigen Besitzer überlegt werden. Dabei sollte sich jeder Gedanken über die Betreuung des Tieres auch in Ferienzeiten machen. Und die Kosten für Futter, Unterbringung und Tierarzt müssen kalkuliert werden. Bei exotischen Tieren wie Schildkröten oder Papageien sind zusätzlich die internationalen Artenschutzbestimmungen zu beachten.

Der Trubel an Weihnachten und zum Jahreswechsel eignet sich zudem nicht dazu, ein Tier in Ruhe an das neue Zuhause zu gewöhnen. Deshalb: besser einen Gutschein oder einen Ratgeber zu Haltung und Pflege verschenken und das Tier erst nach den Feiertagen abholen. tmn