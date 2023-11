Weihnachtsschmankerl in der Zott Genusswelt

Die Fachberater der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim empfehlen für die Feiertage feinste Käse- und Wurstspezialitäten sowie ein vielfältiges Frühstücksangebot im hauseigenen Bistro

Wer für die Feiertage noch ein kulinarisches Highlight sucht, der wird in der Zott Genusswelt in Asbach-Bäumenheim mit Sicherheit fündig. „Besonders in unserem Marktbereich und an der Frischetheke können sich unsere Kundinnen und Kunden mit Erlesenem für die Feiertage eindecken“, erklärt Store-Manager Christian Dargel.

Festtagsspezialitäten

An der Frischetheke erwartet Sie unter anderem, der zart schmelzende „Brie á la Truffe“ aus Frankreich. Die mit schwarzen Périgord-Trüffel und Mascarpone affinierte Köstlichkeit, reifte vier Wochen lang um den kräftigen Geschmack des Bries mit den sehr präsenten Aromen des Trüffels zu einer raffinierten Komposition zu vereinen. Hervorragend dazu: Passende Chutneys von der „Käsemarmela“ aus dem heimischen Allgäu.

Probieren Sie vom „Gruyére AOP Signature“, dieser 20 Monate gereifte Greyerzer aus dem Keller der Moleson Käserei, verbirgt unter der dicken braunen Rinde einen schönen kristallisierenden elfenbeinfarbenen Teig. „Bei uns findet jeder Käseliebhaber das besondere Etwas: Wie der zart schmelzende Ofenkäse „Mont d’or „,der von Hand mit einem Ring aus Fichtenholz umwickelt wird bevor er mindestens 21 Tage auf Fichtenbrettern reift oder die leicht würzige bis kräftige Fondue Kompositionen aus Schweizer Käsesorten“, schwärmt Alexandra Armbruster Käsesommelière der Zott Genusswelt.

Nur zu empfehlen ist auch der heiß geräucherte Weihnachtsschinken von der Landmetzgerei Stegmiller aus Meitingen, der mit seiner regionalen Fleischherkunft, der handwerklichen Herstellung und seinen reinen Naturgewürzen überzeugt.

Der hauseigene Käseplattenservice – für köstliche Momente, die im Gedächtnis bleiben. Foto: Bürecco

Entdecken Sie außerdem den 24 Monate alten und luftgetrockneten „Serrano Schinken - Gran Reserva“ aus Spanien sowie eine große Auswahl an italienischen und französischen Salamivariationen oder eine Landterrine mit Kastanien die noch traditionell aus der Keramikschale gereicht wird sowie Gänsemousse und viele weitere Schmankerl an der Frischetheke. Als Geheimtipp für die Feiertage wird der Käseplattenservice empfohlen: „Servieren Sie doch mal ganz unkompliziert eine Käseplatte für Ihre Gäste. Neben der klassischen Käseplatte bieten wir verschiedene alternativen mit ‘Bella Italia’, ‘Vive La France’ oder ‚Das Beste von der Ziege’ für jeden Geschmack an“, so Alexandra Armbruser. Diese sollten mindestens einen Tag vorab bestellt werden, telefonisch oder direkt im Markt.

Geflügel, Schokolade und erlesene Weine

Freuen Sie sich auf frisches Freilandgeflügel direkt von Bauernhof Bach in Holzheim. Die Auswahl umfasst unter anderem ganze Enten und geräucherte Entenbrüste, gewonnen aus artgerechter Haltung und nachhaltiger Geflügelzucht.

Exzellente Tartes sowie Eclairs kommen aus dem Hause L’Atelier Georget, die traditionell mit Butter und frischen Eiern zubereitet werden. Abgerundet wird das süße Angebot durch verführerische Schokoladentrüffel in der goldenen Box vom Traditionsunternehmen Chocolat Mathes. Für Weinliebhaber präsentieren wir eine erlesene Auswahl an Weinen oder Crémant aus dem renommierten Hause Bouvet Ladubay, direkt von den Ufern der Loire. Entdecken Sie auch herausragende Brände und Liköre von der Destilliere Zott aus Ustersbach sowie Spirituosen von der am öftesten prämierten Brennerei Italiens „Roner“. Perfekte Geschenkideen bieten unsere vielfältigen Geschenkboxen und -körbe, die im Marktbereich der Zott Genusswelt zu finden sind.

Frühstücksangebot für Genießer

Wer nach der meist hektischen Vorweihnachtszeit etwas zur Ruhe kommen möchte, der findet im stimmungsvoll weihnachtlichen Bistro der Zott Genusswelt seinen Rückzugsort. Allen Frühstücksbegeisterten bietet das Küchenteam ein vielfältiges Angebot, um entspannt in den Tag zu starten. Die Zott Genusswelt mit ihrem Markt, Outlet und Bistro hat vor und nach den Feiertagen regulär geöffnet.



Weitere Infos über die Zott Genusswelt gibt es hier.