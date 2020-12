ANZEIGE

Wir sagen Danke für unvergesslich schöne Zeiten

Ein riesengroßes DANK

unseren wunderbaren verständnisvollen Nachbarn

unseren fantastischen Gästen – Ihr seid wunderbar: stellvertretend Klaus Brosi , Fischergassler-Nachbar, danke für Deine Stammgast-Treue und vor allem für Deine Freundschaft, Chris Wuka Handballer-Stammgast und Freund

, Fischergassler-Nachbar, danke für Deine Stammgast-Treue und vor allem für Deine Freundschaft, Chris Wuka Handballer-Stammgast und Freund unseren Partnern, die mit uns durch gute und schlechte Zeiten gegangen sind – Julius Bräu , Bergbauer Getränke , Sparkasse Neuburg, Leimi´s, Ziegler Heizöl, Heizungsbau Alexander Koch , Steuerberatung Stefan Schimmer

, Bergbauer , Sparkasse Neuburg, Leimi´s, Ziegler Heizöl, Heizungsbau , Steuerberatung unseren Freunden, die immer noch mit uns befreundet sind, obwohl wir an den meisten Parties nicht oder nur kurz teilgenommen haben

und ganz speziell unserem Team, die uns mit ihrem Verrücktsein jung gehalten und

den Hertlein Spirit geprägt haben

- Thommy Jacobsen (dienstältestes Teammitglied) – Abteilungsleiter, oftmals Retter in der Not

- Sammy Meisler (Marketing, Instagram, Facebook) – ohne Dich wären wir aufgeschmissen gewesen

- Anja Edler (Mobbing Beauftragte) – die irre süße gute Seele

- Hermo – immer da wenn wir Hilfe gebraucht haben

- Dennis, Kalti, Kati, Marek, Jonas (unser Team der letzten Stunde)

Wir würden so gerne so viel schreiben; aber nichts kann unsere Gefühle besser beschreiben als ein Text von Thommy.

Text: ah, uh/oH

„DANK AN UNSEREN KAPITÄN MIKE“

Unser größter Dank geht an den Kapitän auf der Brücke: Michael Habermeier Hase!

Wir haben uns geliebt und gehasst. Du bist vom Chef zu einem meiner besten Freunde geworden. Wir haben uns streckenweise mehr gesehen wie Du Deine Frau. Wir haben gelacht, geweint und uns bis aufs Blut angeschrien. Du hast mir so oft geholfen und wolltest nie etwas zurück. Doch ich hoffe, ich konnte Dir so viel wie möglich zurückgeben. Danke für die 15,5 Jahre mit Dir an Deiner Seite.

Und danke Angela einfach für alles. Du bist eine tolle Lieblingsangie.

Thommy Jacobsen