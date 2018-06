Anzeige

Wo man sich im Sommer prima abkühlen kann

Freibäder gibt es zuhauf rund um Augsburg. Wo sie zu finden sind, wann sie geöffnet haben, wie es dort aussieht, das zeigt unsere Bildergalerie.

Von Julia Grabler

Wenn die Sonne heiß vom Himmel strahlt, kein Wölkchen in Sicht ist, das für etwas Schatten sorgen könnte und man dringend Abkühlung braucht, ist ein Sprung ins kühle Nass genau das Richtige. Wie gut, dass es in der Nähe jede Menge Freibäder gibt, in denen man Spaß haben und entspannen kann. Ein Eis oder eine Currywurst auf seinem Handtuch zu genießen, seinen Mut auf dem Sprungturm zu beweisen und das Gras zwischen den Zehen zu spüren, gehören da einfach dazu.

Wen nun das Schwimmbadfieber gepackt hat, der klickt sich durch die Bilder. In den Bildunterschriften finden sich Informationen zu allen Bädern der Region.