Zwei kurzweilige Tage

am 6. und 7. Juli findet auf dem Marktplatz in Aindling wieder das traditionelle Marktfest statt.

Die beteiligten Ortsvereine haben dafür viele Vorbereitungen getroffen und bieten den Besuchern zwei kurzweilige Tage in der „guten Stube“ der Marktgemeinde. Hoffen wir auf schönes Wetter, dann wird der Erfolg sicher sein und unsere Gäste können sich wohlfühlen“, so Bürgermeister Tomas Zinnecker.

Der Musikverein Aindling, sowie am Samstagabend die Gruppe „Gaudi 2 u“ – eine Aindlinger Band - umrahmen das Fest musikalisch und sorgen für gute Stimmung. Auch heuer gestalten die Vereine das Fest wieder in Eigenregie ohne zentrale Verpflegung. So können die Gäste an den einzelnen Ständen eine Vielzahl von Schmankerln probieren und auch die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen.

„Ich danke den Vereinen schon jetzt recht herzlich für ihr Engagement und wünsche dem Marktfest schönes Wetter, einen guten Erfolg und viele Gäste“, sagt Zinnecker. Danken möchte er auch allen Anliegern für ihr Verständnis, dass es an den beiden Tagen doch etwas lauter werden kann.

„Allen Besuchern wünsche ich einen geselligen und unterhaltsamen Aufenthalt beim Marktfest in unserem schönen Markt Aindling“, so der Bürgermeister.