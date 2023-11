So stimmt man sich in Haunstetten auf Weihnachten ein

In Haunstetten ist im Advent viel geboten: neben dem Weihnachtsmarkt im Naturfreibad auch Bastelnachmittage, Adventsmärkte oder Konzerte. Eine Übersicht.

Am 1. Dezember 2023 startet wie jedes Jahr der 24-tägige Countdown zum Weihnachtsfest. Kinder öffnen täglich erwartungsfroh ein Türchen am Adventskalender. Für die Erwachsenen heißt es spätestens dann: Weihnachtseinkäufe erledigen. Das kann man wunderbar in Augsburg-Haunstetten erledigen.

Online bekommt man zwar alles mit einem Klick, aber Inspiration und Beratung gibt es nur in den Geschäften vor Ort. Und was gibt es Schöneres, als zufällig über das perfekte Geschenk für den oder die Liebste zu stolpern? Das Beste: Mit dem Kauf hört der Service nicht auf. Geht doch einmal etwas kaputt, hat man direkt den richtigen Ansprechpartner zur Hand. Übrigens: Gerade jetzt vor Weihnachten haben sich die örtlichen Gewerbetreibenden natürlich auch das ein oder andere Adventsangebot überlegt – nicht nur für Schnäppchenjäger interessant.

Servierfertige Ente mit Knödel und Blaukraut für zu Hause

Will man das Fest so richtig genießen, wird man ebenfalls in Haunstetten fündig. Feinkost- und Lebensmittelhändler haben die passenden Zutaten für ein rundum gelungenes Weihnachtsmahl. Wer es sich ganz leicht machen möchte, kann sich die Weihnachtsente natürlich auch servierfertig nach Hause bestellen, Knödel und Blaukraut inklusive.

Für die richtige Einstimmung auf den Advent und das kommende Fest sorgen in Haun-stetten die kirchlichen Pfarrgemeinden von St. Albert und St. Georg, von St. Pius und von der evangelischen Christuskirche. Adventsbasteln, Nikolausandacht, Adventskonzert, Weihnachtsmärkte für einen guten Zweck – im Kalender rechts sind die Termine notiert. Natürlich darf dort auch der traditionelle Weihnachtsmarkt des Förderkreises der Wasserwacht e.V. nicht fehlen: An den Samstagen, 9. und 16. Dezember 2023, gibt es im Naturfreibad wieder Kunsthandwerk, Selbstgemachtes und weihnachtliche Klänge. Ente, Hirschgulasch, Schupfnudeln oder diverse Bratwürstel – so schmeckt der Haunstetter Weihnachtsmarkt. Glühwein und Punsch wird natürlich auch ausgeschenkt. (pm)

Weitere Termine: Haunstetten im Avent

Freitag, 1. Dezember 2023

18 Uhr, Adventsbasteln mit Doris Hammer im Gemeindezentrum Maria und Martha

mit im Gemeindezentrum Maria und 18 bis 20 Uhr, Adventskranzbinden und Kinderbasteln mit Pfarrer Dirk Dempewolf im Jugendheim bei Maria und Martha

Samstag, 2. Dezember 2023

10 bis 16.15 Uhr, Weihnachtsbasteln für Kinder der ersten bis vierten Klasse im Gemeindezentrum Maria & Martha . Anmeldung erforderlich.

. Anmeldung erforderlich. 18 Uhr, Adventsbasteln mit Doris Hammer im Gemeindezentrum Maria und Martha

mit im Gemeindezentrum Maria und 18.30 bis 20.30 Uhr, Adventsmarkt zugunsten der Patenschaft in Uganda auf dem Kirchenvorplatz vor St. Albert

Sonntag, 3. Dezember 2023

nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr bis 14 Uhr, Adventsmarkt für wohltätige Zwecke bei St. Georg . Eröffnung durch einen Kinderchor mit Schülerinnen und Schülern der Eichendorff- und Johannes-Strauß-Schule.

Dienstag, 5., und Mittwoch, 6. Dezember 2023

Der Nikolaus von St. Albert und St. Georg kommt zu Kindern nach Hause. Anmeldungen im Pfarrbüro bis Sonntag, 3. Dezember.

Mittwoch, 6. Dezember 2023

17 bis 18.30 Uhr, Nikolausandacht für Familien und Kinder im Brunnenhof St. Georg

Freitag, 8., und Samstag, 9. Dezember 2023

jeweils 15 bis 18.30 Uhr, Christkindlmarkt für karitative Zwecke bei St. Pius

für karitative Zwecke bei jeweils 16 Uhr, Adventsgeschichten für Kinder im Pfarrsaal St. Pius

Samstag, 9. Dezember 2023

13 bis 20 Uhr, Weihnachtsmarkt im Naturfreibad Haunstetten

Mittwoch, 13. Dezember 2023

14.30 Uhr, Seniorengottesdienst in St. Pius mit anschließender Adventsfeier im Pfarrzentrum

Samstag, 16. Dezember 2023

13 bis 20 Uhr, Weihnachtsmarkt im Naturfreibad Haunstetten

Sonntag, 17. Dezember 2023

18 bis 20 Uhr, Adventskonzert lokaler Musikerinnen und Musiker in der Christuskirche

Samstag, 23. Dezember

19 Uhr, „Warten auf Heiligabend “ – 45 Minuten mit Musik, Worten und Gedanken in der Kirche St. Albert

Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Dezember 2023, und Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Januar 2024