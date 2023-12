Am Wochenende, 9. und 10. Dezember 2023, findet der 32. Wehringer Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz statt. Hier gibt es Infos zu Programm und Öffnungszeiten.

Der 32. Wehringer Weihnachtsmarkt steht vor der Türe. Kommendes Wochenende – Samstag, 9. Dezember 2023, und Sonntag, 10. Dezember 2023, – öffnet die weihnachtliche Budenstadt auf dem Rathausplatz wieder ihre Pforten.

Kinderkarussell, Buden mit buntem Angebot, stimmungsvolle Beleuchtung – das bietet der Weihnachtsmarkt in Wehringen. Foto: Gemeinde Wehringen

Eingeläutet wird das Wochenende bereits am Freitag, 8. Dezember 2023, um 19 Uhr mit der Eröffnung der Künstlerausstellung im Bürgersaal durch Bürgermeister Manfred Nerlinger. Der Chor „Meridian“ umrahmt die Eröffnung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, musikalisch. Die Ausstellung ist am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr zu sehen.

Wehringer Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag um 15 Uhr

Am Samstag um 15 Uhr öffnet dann der Weihnachtsmarkt seine Pforten: Rund 30 Stände bieten den Besucherinnen und Besuchern weihnachtliches Ambiente mit Geschenkartikeln, Dekoration, Schönem und Nützlichem sowie einem breiten kulinarischen Angebot. Ein nostalgisches Kinderkarussell begeistert die kleinen Gäste des Weihnachtsmarkts.

Wer tritt wann auf dem Weihnachtsmarkt in Wehringen auf?

Die Eggertaler Alphornbläser lassen ihre Instrumente auch heuer wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Wehringen ertönen. Foto: Gemeinde Wehringen

Musikalisch stimmen um 15.30 Uhr die Bläserklasse und Bonsaiband, um 16.30 Uhr die Jugendkapelle Wehringen und um 17.30 Uhr die Eggertaler Alphornbläser auf die Advents- und Weihnachtstage ein. Der Nikolaus kommt um 18.15 Uhr zur Bescherung für die Kinder. Am Samstag von 15 Uhr bis 18 Uhr besteht für die jungen Besucherinnen und Besucher zudem wieder die Möglichkeit zum gemeinsamen Basteln im Mehrzweckraum unter der Bücherei, organisiert vom Elternbeirat der Grundschule Wehringen.

Kindergartenchor singt auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt

Am Sonntag öffnen Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung bereits um 14 Uhr. Ab 15.15 Uhr bringt der Kindergartenchor weihnachtliche Klänge auf den Rathausplatz, ab 17 Uhr der Chor Fortuna und um 18 Uhr der Jugendchor Bethaus Augsburg. Natürlich darf auch der Nikolaus um 17.30 Uhr nicht fehlen. Am Sonntag bietet der Katholische Frauenbund Wehringen im Mehrzweckraum Kaffee und selbstgebackene Kuchen an. (pm)

Das Programm ides Wehringer Weihnachtsmarkts im Detail:

Freitag, 8. Dezember

19 Uhr: Feierliche Eröffnung der Künstlerausstellung im Bürgersaal durch Bürgermeister Manfred Nerlinger . Musikalische Umrahmung durch den Chor „Meridian“´. Alle Interessierten sind eingeladen.

Samstag, 9. Dezember

ab 15 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Künstlerausstellung im Bürgersaal

mit im 15 bis 18 Uhr: Kinder basteln im Mehrzweckraum , organisiert vom Elternbeirat der Grundschule Wehringen

, organisiert vom Elternbeirat der Grundschule 15.30 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Manfred Nerlinger

durch Bürgermeister 15.30 Uhr: Bläserklasse und Bonsaiband

16.30 Uhr: Jugendkapelle

17.30 Uhr: Eggertaler Alphornbläser

18.15 Uhr: Nikolaus mit Bescherung

Sonntag, 10. Dezember