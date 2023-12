So schön ist der Weihnachtsmarkt im Schlosshof Affing

Die Termine des Affinger Weihnachtsmarkts im Schlosshof: 9. und 10. sowie am 15., 16. und 17. Dezember 2023. Hier gibt es Infos rund um Öffnungszeiten und Programm.

Aus der Reihe von Christkindlmärkten landauf, landab sticht einer ganz besonders hervor: Der Weihnachtsmarkt in Affing ist dank seiner wunderschönen Atmosphäre im Schlosshof einzigartig. Nicht zuletzt deswegen wurde er in einer Abstimmung im Jahr 2004 mit dem Titel „ Bayerns schönster Weihnachtsmarkt“ belohnt.

Weihnachtsmarkt Affing: immer am zweiten und dritten Adventswochenende

Die Anfänge gehen zurück auf das Jahr 1994. Damals gab es den ersten kleinen Weihnachtsmarkt im Schlosshof, organisiert vom Frauenbund Affing. Die Beliebtheit des Marktes wuchs schnell – und damit auch die Zahl der Fierantinnen und Fieranten. Schon im Jahr 1998 wurde der „Weihnachtsmarkt im Schloßhof Affing e.V.“ gegründet, der seitdem für die Organisation und Durchführung verantwortlich zeichnet. Traditionell am zweiten und dritten Adventswochenende verwandeln engagierte Ehrenamtliche den Affinger Schlosshof in eine weihnachtliche Wunderwelt.

Auch der Nikolaus besucht den Affinger Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Foto: Inge von Wenczowski

Neu in 2023 ist ein nostalgisches Kinderkarussell. Aber auch beliebte Klassiker sind geboten: An den Wochenenden gibt es Ponyreiten, am ersten Wochenende besucht auch der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Selbstverständlich ist auch das Angebot an Waren, Schmankerln und Programmpunkten so vielfältig, wie man es gewohnt ist.

Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Affing: Geld wird gespendet

Und noch etwas bleibt gleich: Der Weihnachtsmarkt im Schlosshof dient einem guten Zweck. Im letzten Jahr spielte er 15.000 Euro ein. Seit Bestehen hat der Markt bereits über 216.000 Euro Spendengelder generiert. Die Spendenempfänger für das Jahr 2023 sind der Malteser Hilfsdienst, die Pfarrei Affing für hilfsbedürftige Familien, der Kinderheim Friedberg e.V., die Tafel Aichach (Caritas) und der Wünschewagen (ASB Augsburg). (pm/mel)

