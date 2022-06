Das ist auf dem Johannimarkt Holzen 2022 geboten

Am Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, findet der Johannimarkt Holzen statt. Was es dort neben Biergarten, Weizenbar und Fotobox zu erleben gibt.

Am kommenden Wochenende heißt es wieder „Zeit für Begegnungen“ beim Johannimarkt Holzen. Der traditionelle Jahrmarkt findet am Samstag, 25. Juni, und Sonntag, 26. Juni, auf den Straßen von Kloster Holzen statt.

„Wir starten wieder aus einer schwierigen Zeit heraus, denn der Markt musste zweimal der Pandemie weichen“, erklärt Markus Stettberger, 1. Bürgermeister der Gemeinde Allmannshofen. Seit 2020 ist Stettberger Rathauschef in der Gemeinde. „Gleich zu Beginn hatte ich dann die unangenehme Aufgabe, den Markt abzusagen. Eine bisher nicht bekannte Situation!“, berichtet er.

Johannimarkt kann 2022 stattfinden: Biergarten & Weizenbar

„Die Gemeinde hatte ein großes Interesse, diese jahrhundertalte Tradition fortzuführen“, erzählt der Bürgermeister, „doch erst Anfang April war für uns klar, dass der Markt in diesem Jahr stattfinden kann.“

Statt eines großen Zelts gibt es einen weitläufigen Biergarten, der in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr bewirtet wird. Schutz vor dem Wetter soll dennoch ein kleineres Zelt bieten. „So eine Organisation funktioniert natürlich nur gemeinsam. Deswegen wird die Freiwillige Feuerwehr tatkräftig vom Schützenverein und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus der Gemeinde unterstützt“, betont Stettberger.

Öffnungszeiten des Johannimarkts Holzen

Am Samstag ist der Biergarten ab 13 Uhr, die Weizenbar ab 17 Uhr geöffnet, ab 18.30 unterhält die Musikkapelle „UNS“. Am Sonntag beginnt der Tag um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Innenhof des Klosters. Ab 9 Uhr öffnet der Biergarten, ab 12 Uhr die Weizenbar. Der Tag wird im Biergarten von den Ehinger Musikanten untermalt. Am Samstag von 19 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 17 bis 20 Uhr gibt es eine Happy Hour in der Weizenbar mit Preisen wie 2019. Für die kulinarische Vielfältigkeit sind die ansässigen Schausteller zuständig. Das Dominikus-Ringeisen-Werk im Kloster Holzen, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, bietet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr einen traditionellen Kaffee- und Kuchenverkauf beim Laden in Richtung des Hoteleingangs an.

Zudem gibt es für die Kleinen ein Karussell und eine Schiffsschaukel sowie weitere Attraktionen. „Man merkt, dass die Pandemie den einen oder anderen Schausteller zum Aufgeben gezwungen hat“, erzählt Stettberger. Durch einen Bewerberrückgang war es nicht so einfach, ausreichend Fieranten zu finden. „Doch jetzt haben wir eine sehr schöne Zusammenstellung gefunden“, betont der Bürgermeister.

Erlöse aus der Fotobox werden an die First Responder gespendet

Unter dem Motto „Zeit für Begegnungen“ soll der Markt in diesem Jahr stehen. „Auf dem Johannimarkt trifft man Leute, denen man das ganze Jahr nicht begegnet – oder jetzt sogar noch länger nicht gesehen hat“, erzählt Stettberger. „Es ist ein großes Bedürfnis da, wieder Menschen zu treffen und unter die Leute zu kommen. Ich sehe da einen großen Nachholbedarf."

Um diese Begegnungen mit Freunden und der Familie festzuhalten, wird es in der Nähe des Biergartens erstmalig eine Fotobox für Erinnerungsfotos geben. Nach Abzug der Unkosten werden die Erlöse daraus an die First Responder gespendet. Die ehrenamtlich ausgebildeten Ersthelferinnen und -helfer werden bei Notfällen zusätzlich kontaktiert und sind meist schneller vor Ort als der Rettungswagen. Das First Responder Team ist ausschließlich spendenfinanziert. kabr