Das ist auf dem Plärrer in Augsburg 2022 geboten

Der Augsburger Plärrer, Schwabens größtes Volksfest, findet vom 17. April bis 1. Mai statt. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Parken, Corona-Regeln und Fahrgeschäften.

Josef Diebold ist seit vielen Jahren Vorsitzender des Schwäbischen Schaustellerverbands. Eine seiner Aufgaben: die Pressekonferenz zum Augsburger Plärrer. So glücklich, wie er auf dieser heuer aufgetreten ist, war er wohl noch nie. „Endlich kommt wieder Leben in die Stadt“, freut sich Diebold. Seine Aufregung ist verständlich, wird Schwabens größtes Volksfest 2022 zum ersten Mal nach wieder stattfinden.

„Ja, uns gibt’s noch“, hat Diebold gewitzelt. Er und seine Schaustellerkollegen haben zwei harte Jahre hinter sich: ausgefallene Einnahmen, fixe Ausgaben… In Vergessenheit geraten ist der Plärrer aber nicht. Doch wie sieht der Osterplärrer heuer aus?

Corona-Einschränkungen gibt es heuer nicht, dafür Bierzelte

„Fast wie früher“, sind sich die Organisatoren einig. Einschränkungen gibt es keine – weder eine Maskenpflicht noch Corona-Kontrollen, weder am Eingang zum Festplatz noch bei den Fahrgeschäften oder Bierzelten. Und Sie lesen richtig: Sowohl das Schaller als auch das Binswanger Festzelt sind heuer wieder mit von der Partie – oder doch besser Party? Das Motto des Plärrers lautet 2022 nämlich: „Feiern mit der Region!“

Wie dieser Plan zeigt, ist auf dem Plärrergelände 2022 eine Menge geboten!

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle appelliert an die Vernunft der Gäste. Jeder kann freiwillig Masken tragen, Abstände wahren und die Desinfektionsmittel- sowie Hygienestationen auf dem Plärrergelände nutzen. Darüber hinaus bestehen gleich zwei Möglichkeiten für Corona-Tests: Weiterhin werden welche bei der Plärrerwache in der Schwimmschulstraße 30 durchgeführt. Ein zusätzliches Testzelt finden Besucherinnen und Besucher am Haupteingang des Plärrers in der Langenmantelstraße.

Für alle, die den Frühjahrsplärrer gerne besuchen möchten, sich aufgrund von Corona jedoch unsicher sind, hat Jessica Roie einen Rat: „Nicht zu Stoßzeiten kommen! Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitagnachmittag oder Sonntagvormittag nutzen und in Ruhe Platz haben“, rät die Augsburger Autoscooter-Besitzerin. Und einen weiteren Tipp geben die Verantwortlichen des Plärrers: Wer Angst vor dem Infektionsgeschehen innerhalb eines Bierzelts hat, kann auch in einem Biergarten unter freiem Himmel die leckeren Speisen genießen.

Öffnungszeiten des Plärrers 2022

Am Ostersonntag, 17. April 2022, geht es los. Geöffnet wird das Plärrergelände schon mittags; eröffnet erst um 17 Uhr, wenn Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber das Fass im Festzelt Binswanger ansticht. Auch Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Staatsminister Klaus Holetschek haben ihren Besuch für den Osterplärrer angekündigt. Doch sie sind nicht die einzigen Gäste. Insgesamt erwartet man bis zum Ende am Sonntag, 1. Mai 2022, über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher.

Und wann diese kommen können? Na, zu folgenden Öffnungszeiten:

Montag von 12 bis 23 Uhr Dienstag von 12 bis 23 Uhr Mittwoch von 12 bis 23 Uhr Donnerstag von 12 bis 23 Uhr Freitag von 12 bis 23.30 Uhr Samstag von 10.30 bis 23.30 Uhr Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr

Das sind die Fahrgeschäfte auf dem Augsburger Osterplärrer

„Uns stehen 15 wunderschöne Tage bevor“, freut sich Jessica Roie – und mit ihr viele weitere Schaustellerinnen und Schausteller des Frühjahrsplärrers. Lief der Start der Vorbereitungen aufgrund von Unsicherheiten zwar holprig, war die Stimmung beim Aufbau der Fahrgeschäfte und Imbissbuden stets gut. Doch was ist überhaupt für den Plärrer 2022 aufgebaut worden? Natürlich dürfen die Klassiker auf dem Plärrergelände nicht fehlen: Riesenrad, Autoscooter oder etwa das Kettenkarussell.

Der Aufbau auf dem Plärrergelände ist in den letzten Zügen. Am Ostersonntag, 17. April, geht es los. Foto: Michael Kienastl

Hinzu kommen zum Osterplärrer neue Attraktionen. Zum ersten Mal auf dem Plärrergelände zu finden sind eine Erlebnisbahn mit Laser-Boostern, ein Fallturm mit 80 Metern, ein ebenso hohes Riesen-Flugkarussell sowie eine temporeiche Fahrt in Schräglage mit 3D-Drehungen. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle findet: „Die neuen Fahrgeschäfte ergänzen die alten perfekt!“

Familien mit Kindern sind herzlich willkommen

Weil der Plärrer als familienfreundliches Volksfest bekannt ist, gibt es auch für die Kleinsten jede Menge Unterhaltung – vom Bungee-Trampolin über Autoschleifen bis hin zu Ballon- und Spielgeschäften. Auf volle Kosten kommen Familien außerdem mittwochs am Kinder- und Familientag.

Auch die Maskottchen-Parade ist als Walking Act das Highlight für Familien auf dem Plärrergelände. Angeführt wird sie vom offiziellen Maskottchen, dem Plärrer-Bären Bruno. Doch er kommt nicht alleine, sondern bringt gleich all seine Freunde mit. Dazu gehören der Dino, der Löwen und der Hase.

Wann die Maskottchen-Parade auf dem Plärrer 2022 unterwegs ist?

Mittwoch, 20. April 2022, ab 14 Uhr

Sonntag, 24. April 2022, ab 12 Uhr

Mittwoch, 27. April 2022, ab 14 Uhr

Sonntag, 1. Mai 2022, ab 12 Uhr

Zur Maskottchen-Parade wird Plärrerbär Bruno (rechts im Bild) mit seinen Freunden - dem Dino, dem Löwen und dem Hasen - auf dem Plärrergelände unterwegs sein. Foto: Ingo Hinrichs

Anfahrt zum Plärrer: So kommt man aufs Plärrergelände

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten empfiehlt das Marktamt den Besucherinnen und Besuchern bei ihrer Anreise zum Frühjahrsplärrer die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Straßenbahnlinie 4 Augsburg-Nord/Hauptbahnhof über den Königsplatz hält direkt vor dem Haupteingang der Langenmantelstraße an der Haltestelle „Plärrer“.

Mit dem Fahrrad: Für Radfahrerinnen und Radfahrer werden im Straßenbegleitgrün der Holzbachstraße in unmittelbarer Nähe zum Eingang an der Badstraße Fahrradständer aufgestellt. Weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bestehen entlang des Zaunes an der Langenmantelstraße auf der linken Seite des Haupteinganges. Außerdem können die Fahrradbügelparker des städtischen Schwimmbads entlang der Schwimmschulstraße genutzt werden.

Mit dem Auto: Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte Folgendes beachten:

Die Schwimmschulstraße ist von Süden aus nur über die Holzbachstraße befahrbar.

Individualverkehr ist in der Badstraße ab Holzbachstraße in westlicher Richtung und ab Schwimmschulstraße in östlicher Richtung nicht möglich.

In der Langenmantel-, Bad- und Holzbachstraße wird die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Parken zum Plärrer:

Kostenlose Parkplätze stehen den Besucherinnen und Besuchern auf dem städtischen Parkplatz hinter dem Arbeitsamt zur Verfügung – allerdings nur unter der Woche von 18 bis 1 Uhr sowie am Wochenende ganztägig.

zur Verfügung – allerdings nur unter der Woche von 18 bis 1 Uhr sowie am Wochenende ganztägig. Gebührenpflichtige Parkplätze finden sich auf dem Grundstück zwischen Holzbach-, Bad- und Schwimmschulstraße .

Geld abheben geht auch auf dem Plärrer!

Hat man nicht gerade Freikarten und Gutscheine, müssen Speisen, Getränke und Fahrgeschäfte bezahlt werden. Wer vor dem Plärrer-Bummel noch Bargeld vom Konto abheben möchte, muss nicht unbedingt zu einer Bank. Im Bereich des Haupteinganges an der Langenmantelstraße sowie im Eingangsbereich des Festplatzes an der Badstraße stehen für Besucherinnen und Besucher nämlich Geldautomaten zur kostenpflichtigen Abhebung bereit.

Der Plärrer-Taler: Das steckt dahinter

Doch auch mit dem Plärrer-Taler kann bezahlt werden. Die volksfesteigene Währung hat einen Gegenwert von einem Euro und wird überall auf dem Volksfestplatz akzeptiert. Einige Plärrer-Taler sind bei Blutspenden über das Bayerische Rote Kreuz verteilt worden. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden sie in den swa-Kundencentern für 80 Cent erwerben. Zusätzlich zu den swa-Sofortvorteilen kann man so gleich weitere 20 Prozent volksfestlich sparen.

Auch heuer gibt es wieder einige Gewinnspiele rund um die beliebten Bummelpässe des Schwäbischen Schaustellerverbands. Foto: Julia Paul

Verlosung: Bummelpass mit Gutscheinen gewinnen

Auch heuer werden wieder auf verschiedensten Kanälen Gutscheine für Bummelpässe verlost. Im Bummelpass des Schwäbischen Schaustellerverbands sind Gutscheine, Freifahrten und Vergünstigungen enthalten. Auch bei uns gibt es welche zu gewinnen - zum Beispiel bei unserer Verlosung auf Facebook oder auf Instagram.