Zu Besuch in der Feuerwehrerlebniswelt Augsburg

Die Feuerwehrerlebniswelt im Augsburger martini Park vermittelt Wissen rund um Feuer, Brandschutz und Naturkatastrophen auf einzigartige Weise. Ein Besuch.

Von außen erkennt man nicht, was sich drinnen versteckt: Die unscheinbare Halle im martini Park Augsburg beheimatet die Feuerwehrerlebniswelt, eine einzigartige interaktive Ausstellung. Von der Geschichte des Feuers bis zu Deutschlands modernstem Feuerwehrfahrzeug: Jede Station lädt zum Anfassen, Mitmachen und Ausprobieren ein.

Der Besuch beginnt im Flash-OverRaum: Die schwarzen Rußspuren an Wand und Decke zeigen deutlich: Hier geht es heiß her. Ein bisschen dauert es aber noch. Frank Habermaier entzündet zunächst per Knopfdruck eine kleine Flamme in Deckennähe und erklärt dann, wie gefährlich es ist, wenn Sauerstoff plötzlich auf Kohlenmonoxid trifft.

Was man niemals machen sollte, wenn es brennt

Dann warnt Habermaier kurz vor und drückt auf einen weiteren Knopf. Die kleine Flamme hinter ihm explodiert förmlich und wird zu einer gewaltigen, 1000 Grad heißen Feuerwalze, die sich über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher über die Raumdecke schiebt. Die Temperatur steigt schlagartig. Nach dem Spektakel bleiben eine weitere Schicht Ruß an der Decke, ein Heidenrespekt vor Feuer und das Wissen, was man niemals machen sollte: die Türe zu einem brennenden Zimmer öffnen.

Herr über die Flammen: Frank Habermaier startet die Feuerwalze im Flash-Over-Raum – dem heißen Herzstück der Feuerwehrerlebniswelt Augsburg. Foto: Fotos: Rosenbauer International AG, Feuerwehrerlebniswelt

Feuerwehrerlebniswelt: seit der Eröffnung 2021 schon 100.000 Besucher

Genau dieses Wissen ist es, das die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg vermitteln möchte – nicht immer so heiß serviert wie die Feuerwalze im Flash-Over-Raum, aber in jedem Fall unterhaltsam und packend. Frank Habermaier, mittlerweile außer Dienst, davor langjähriger Leiter der Augsburger Berufsfeuerwehr, hat in seiner aktiven Zeit zahlreiche Fälle erlebt, in denen Schlimmeres hätte verhindert werden können, wenn die Beteiligten richtig gehandelt hätten. Diese – teils schrecklichen – Erfahrungen brachten Habermaier auf eine Idee, die mit der Feuerwehrerlebniswelt realisiert wurde.

Wichtige Fragen und Antworten zur Feuerwehrerlebniswelt 1 / 7 Zurück Vorwärts Wie komme ich zur Feuerwehrerlebniswelt? Die Feuerwehrerlebniswelt hat die Postadresse Martinipark Augsburg Halle E3, Provinostraße 52, 86153 Augsburg. Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt aber über den Hanreiweg. Es stehen einige Parkplätze vor der Halle zur Verfügung. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man folgendermaßen hin: Straßenbahnlinie 6, Haltestelle Textilmuseum, oder Buslinie 33, Haltestelle Glaspalast. In beiden Fällen ist es nur ein kurzer Fußweg bis zur Feuerwehrerlebniswelt.

Wann und wie lange hat die Feuerwehrerlebniswelt geöffnet? Die Ausstellung hat fast täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Dienstag ist Ruhetag. Ausnahme bilden die bayerischen Schulferien und Feiertage. Dann ist täglich, also auch am Dienstag, geöffnet.

Ist die Feuerwehrerlebniswelt barrierefrei? Ja, auch mobilitätseingeschränkte Personen können die gesamte Ausstellung erleben. Im Erdgeschoss gibt es keine Hindernisse, in den ersten Stock kommt man mit dem Plattformlift.

Gibt es etwas zu essen und zu trinken? Ja, im Bistro im ersten Stock gibt es kalte und warme Getränke sowie deftige Gerichte und süße Snacks. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist deshalb nicht erwünscht.

Was kostet der Eintritt in die Feuerwehrerlebniswelt? Erwachsene zahlen 13 Euro, Kinder 7 Euro Eintritt. Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte und Senioren erhalten eine Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis. Sie zahlen mit entsprechendem Nachweis 10 Euro.

Die Familienkarte kostet 38 Euro, Gruppen ab zehn Personen zahlen 10 Euro pro Erwachsenem beziehungsweise 6 Euro pro Kind.

Jahreskarten gibt es zu folgenden Preisen: Erwachsene: 38 Euro Kind (3 - 15): 20 Euro Familien: 100 Euro

Gibt es spezielle Angebote für Senioren? Immer montags findet der Seniorennachmittag in der Feuerwehrerlebniswelt statt. Die Gruppenführung kostet 18 Euro pro Person und wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen durchgeführt. Im Preis inbegriffen sind eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Eine Terminvereinbarung ist unter Telefon (0821) 66601120 oder per E-Mail an info@feuerwehrerlebniswelt.de möglich.



Eröffnung der interaktiven Ausstellung war im März 2021, im Dezember 2023 verzeichnete sie bereits den 100.000 Besucher. Damit hat sie in Sachen Besucherzahlen Deutschlands größtes Feuerwehrmuseum in Fulda längst überholt.

Lesen Sie dazu auch

Wo Feuer, da muss auch Wasser: An der Schlauchstation gleich hinter dem Eingangsbereich können Kinder um die Wette löschen. Foto: Guido Koeninger, Feuerwehrerlebniswelt

Doch mit einem verstaubten Museum hat die Feuerwehrerlebniswelt wenig zu tun. Hier ist der Name Programm: Brandschutz und Feuerwehr sollen erlebbar sein. Anfassen und ausprobieren sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Kinder können mit dem Feuerwehrschlauch zielen üben, Erwachsene können in der Riesenküche die Perspektive von Kindern einnehmen. In der nachgebauten Leitstelle haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, selbst einen Anruf entgegenzunehmen und die nötigen Schritte einzuleiten. Es gibt einen begehbaren Rauchmelder, Deutschlands modernstes Feuerwehrfahrzeug, einen pechschwarz verrußten Raum, einen Erdbeben-Simulator und noch vieles mehr.

Im BobbyCar Parcours geht es rasant zu. Im Hintergrund zu sehen: eine Rutschstange und das Fenster zum Flash-Over-Raum in der Feuerwehrerlebniswelt Augsburg. Foto: Guido Koeninger, Feuerwehrerlebniswelt

Oliver Jamitzky, Geschäftsführer der Feuerwehrerlebniswelt, verrät, dass Besucherinnen und Besucher im Durchschnitt vier Stunden in der interaktiven Ausstellung verbringen. Den Rekord hält aber eine Familie aus Südtirol: Sagenhafte acht Stunden haben sie getestet, was die weltweit einzigartige Einrichtung alles zu bieten hat.

Kindergeburtstag und andere Feiern in der Feuerwehrerlebniswelt

Und dennoch hat sie „nur“ einen Aspekt kennengelernt. Die Feuerwehrerlebniswelt ist nämlich auch für Veranstaltungen buchbar, zum Beispiel für Kindergeburtstage oder Firmenevents. Und auch Bildung ist ein großes Thema: Es gibt ein eigenes Seminar- und Fortbildungsprogramm rund um die Themen Brandschutz, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Der Rotary Club Augsburg hat seine Weihnachtsfeier 2023 in der Feuerwehrerlebniswelt gefeiert. Foto: Feuerwehrerlebniswelt

Pflicht für Unternehmen: mindestens ein Brandschutzhelfer

Besonders Unternehmen sind angesprochen, denn: In jedem Betrieb muss je nach Größe mindestens ein Brandschutzhelfer ausgebildet sein. Weiter ist eine Brandschutzunterweisung für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter für alle Firmen jährlich gesetzlich verpflichtend. Denn was sicher keine Chefin, kein Chef möchte: dass eine 1000 Grad heiße Feuerwalze durchs Büro pflügt, nur weil jemand unwissend die Türe öffnet. Das erlebt man lieber sicher im Flash-Over-Raum in der Feuerwehrerlebniswelt Augsburg.